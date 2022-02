Guerra abierta entre el Comité Técnico de Árbitros y Carrión por lo ocurrido en Ibiza

Diez días después del encuentro entre la UD Ibiza y el FC Cartagena en Can Misses, lo ocurrido en los instantes posteriores al final del encuentro sigue coleando y generando polémica. En la rueda de prensa pospartido, Luis Carrión denunció palabras malsonantes del colegiado del encuentro a sus jugadores y cuerpo técnico. El Comité Técnico de Árbitros, que revisó los hechos minuciosamente, niega en redondo que ocurriera lo expuesto por el entrenador catalán ante los medios de comunicación.

Tras el pitído final en Ibiza -que llegó en plena jugada de peligro para el Cartagena-, Alejandro Quintero González recibió las airadas protestas del conjunto albinegro y se produjeron momentos de tensión sobre el terreno de juego. En ese punto, el árbitro principal, de tan solo 28 años, amonestó a varios jugadores del Cartagena con tarjeta amarilla además de expulsar al segundo entrenador del equipo.

Aunque todo parecía haber quedado en una simple polémica futbolística, Luis Carrión llevó su malestar ante los medios y denunció una actitud reprochable por parte del colegiado: «No me gustan las faltas de respeto y os juro por mis hijos que he escuchado cosas del árbitro que no me han gustado. Se tiene que saber que a un jugador mío le dice ‘os jodeis’» espetó el entrenador cartagenero exigiendo la revisión del micrófono de Quintero González como prueba.

En la comparecencia de ayer del Comité Técnico de Árbitros -CTA-, su presidente, Luis Medina Cantalejo, expuso el tratamiento que han dado al caso desde la comisión. Ante la acusación de Carrión, el CTA examinó la grabación íntegra del partido sin encontrar ninguna prueba de lo expresado por Carrión. «Inmediatamente después de escuchar las palabras del entrenador del Cartagena escuchamos de principio a fin el audio y no se escucha nada. Nada ni parecido a lo que se denunció», expresó Medina Cantalejo.

Con la primera revisión hecha, y a falta de pruebas que demostraran los hechos, el CTA se puso en contacto con el FC Cartagena a través de la Real Federación para requerir más detalles de lo sucedido, a lo que el club del Cartagonova respondió concretando los minutos en los que Quintero González supuestamente pronunció la frase denunciada por Carrión.

Recibida la respuesta desde la ciudad portuaria, el CTA inspeccionó por segunda vez el audio. «Volvimos a escuchar el audio y no se escucha absolutamente nada. El audio es completo, amplio, abierto y no está cortado», aseguró el exárbitro.

Luis Medina Cantalejo dejó claro que si los hechos fueran ciertos, no cabría justificación. «Si en ese audio aparecen esas palabras, nosotros actuamos con el árbitro con el máximo rigor, porque no es de recibo que un juez le hable así a cualquier participante de un partido».

Por último, Medina Cantalejo ha añadido que «quien miente no es el CTA ni el árbitro» volviendo a generar polémica ante un caso que dolió a la plantilla albinegra y, especialmente, a su entrenador.