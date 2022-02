El grupo más seco beneficia al Real Murcia

Allá por el mes de agosto, el Real Murcia se veía envuelto en el debate de la delantera. Con el director deportivo y el entrenador asegurando que con Andrés Carrasco, Dani García y Silvente todo estaba cerrado, parte del murcianismo consideraba que no era suficiente. Pero no varió su posición Manolo Molina. Solo llegó Boris por el canterano, futbolista que no convenció a los técnicos en la pretemporada.

El paso de las jornadas ha confirmado que el poderío ofensivo del Real Murcia es más bien limitado. Veintisiete tantos han marcado los murcianistas en lo que va de campaña, siendo Andrés Carrasco, con siete dianas, y Dani García, con 5, los que encabezan una lista en la que el resto de dianas están muy repartidas. Sin embargo, aunque 27 goles en 22 jornadas parece una cifra más bien pobre, el Real Murcia no desentona dentro del Grupo V, y no desentona porque los granas están compitiendo en el grupo más seco de toda la Segunda RFEF. Ni a 400 tantos se ha llegado en una liga que anda muy rezagada respecto a las cuatro restantes. Solo 390 dianas, el peor registro de toda la cuarta categoría. Hasta 82 goles más se han celebrado en el Grupo II, que es el que marca el ritmo en esta temporada con 472 tantos totales. Pero es que la pobreza del V no queda ahí. No solo es colista en ese apartado, es que además es el único que no ha superado los 400 goles. En el I, por ejemplo, ya se han visto 440. En el III se han superado esta jornada los 450 (451) y en el IV lo harán el próximo fin de semana, ya que ahora mismo han marcado 446. Lo que es un punto negativo para los aficionados de la competición en la que juegan valencianos, murcianos, castellanomanchegos y algunos andaluces, es un punto favorable para el Real Murcia, que ha visto como sus deficiencias ofensivas han quedado en un segundo plano por el poco poder en ataque de este Grupo V. De hecho, los granas, con 27 goles, no desentonan ante sus rivales directos. Solo La Nucía aparece por encima, y lo hace con un solo tanto más (28). El Intercity ha conseguido justo los mismos que los de Mario Simón y el Hércules aparece justo por detrás con 26. El problema aparece cuando se comparan los distintos grupos. Es ahí cuando se demuestra lo lejos que está el Real Murcia de tener una delantera potente en esta cuarta categoría. Hasta 23 equipos tienen mejores registros en este aspecto que los murcianistas. El doble de los goles que los de Mario Simón lleva el Córdoba, que es el más realizador de toda la Segunda RFEF después de haber batido hasta en 57 ocasiones la portería rival. Nadie puede mantener el ritmo del líder del Grupo IV, pero en esta clasificación también destacan conjuntos como el Pontevedra, con 44 goles en el Grupo I y el Osasuna B en el II. Sin embargo, la lista es mucho más larga. Hasta el punto de que el Real Murcia aparecería en la posición 24 si hiciéramos una tabla de goles a favor entre todos los equipos de la cuarta categoría.