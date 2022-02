El Jimbee Cartagena recupera hoy uno de sus tres partidos aplazados ante Jaén FS (Footters, 21.00) y vuelve a la competición una semana después de disputar los octavos de final de la Copa del Rey ante Full Energía Zaragoza. Tras ver suspendido el encuentro del pasado fin de semana debido a los casos de coronavirus detectados en Córdoba Patrimonio de la Humanidad, los de Duda se miden al Jaén en su campo buscando recortar tres puntos a la cabeza de la tabla.

El encuentro, perteneciente a la decimocuarta jornada, no se disputó en su día debido también a un brote de coronavirus en el equipo andaluz, por lo que los meloneros tendrán que hacer frente a una semana con más trabajo que sus rivales. El entrenador cartagenero, Duda, ha expresado que el equipo ya está acostumbrado a los contratiempos por covid. «Ya es algo habitual. Tenemos que adaptarnos a ello y no lamentarnos porque no sirve de nada», manifestó.

El técnico hispanobrasileño de Jimbee Cartagena ha reconocido que será un partido muy complicado debido al buen equipo que tienen los jienenses. «Es uno de los partidos más duros de la temporada porque Jaén es un rival que sa ha reforzado con la continuidad del bloque fuerte del equipo y tienen la fuerza de su pabellón. Hasta hace tres días no habían perdido ni un punto en su casa cuando perdieron con Industrias y ahora queremos aprovechar ese desliz para conseguir la victoria allí», aseguró Duda.

Los del Palacio de los Deportes de Cartagena buscan un triunfo que acorte la distancia con Valdepeñas, ElPozo y Barça y que permita sobrepasar al propio Jaén y a Palma Fútsal. Los tres puntos de hoy colocarían a los cartageneros en cuarta posición a tan solo dos puntos de Valdepeñas y ElPozo Murcia y a nueve del líder, el Barça, aunque con dos partidos menos que los catalanes, aún por recuperar.

Por su parte, Jaén busca el mismo objetivo que los de la ciudad portuaria. Con un punto más -aunque con dos partidos más disputados-, los jienenses quieren seguir la estela de los de arriba, para lo que este partido se les antoja clave.

Los meloneros cuentan con las bajas de Meira y Juanpi, lesionados de larga duración, a los que se suma Simi Saiotti, con un problema muscular en su pierna izquierda. Además, otro jugador del primer equipo del que no ha trascendido su identidad se cae del encuentro al resultar positivo en coronavirus tras las últimas pruebas realizadas a todo el equipo y el cuerpo técnico. Por otro lado, Mellado -lesionado en el partido ante el Barça- y Motta -fuera del equipo desde el europeo- vuelven con el grupo y están disponibles para el choque en Jaén.