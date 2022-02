El entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Diego Giustozzi, ha dicho este martes que "la mediocridad en este vestuario tiene que dejar de existir" y espera que la racha de finales perdidas cambie este fin de semana en la Supercopa de España.

ElPozo se enfrentará en semifinales al Palma el sábado a las cuatro y media de la tarde y de ganar llegaría a una final en el que se enfrentaría al vencedor del Barça-Movistar Inter.

"Llegamos bien físicamente, pues recuperamos a Leo Santana y tanto Mati Rosa como y Fernan están en dinámica de grupo y que estemos todos me da tranquilidad y una confianza ciega esté quien esté enfrente. Igualmente, desde el punto de vista mental estamos bien", ha comentado.

Con Giustozzi al frente desde hace tres años y medio, han perdido las finales de la Liga y de la Copa de España en 2019, de la Liga de Campeones y de la Supercopa en 2020 y la de la Copa del Rey la pasada campaña.

El de Buenos Aries confía en que cambie la racha: "Somos mucho más maduros tras perder cinco finales en los últimos años y este nos lo jugamos en 80 minutos y noto que estamos en camino de ser un equipo ganador".

"Me tengo mucha fe en ganar títulos y lo primero es creérselo y no sentirse inferior al rival sabiendo que el más mínimo detalle te hace ganar. Yo sé que podemos, ya no hay más excusas y está en nosotros cambiar la mentalidad y el pasado reciente del club. Ojalá que sea ese fin de semana, pues llevamos peso desde hace tiempo", ha apuntado.

Del Palma ha destacado que "es un grande, con mucha calidad, y no hay que regalarle nada porque te lo hacen pagar caro, pero ningún título se gana contra equipos malos y hay que corregir los errores no forzados".

La previa de la Supercopa, en Estrella de Levante

La plantilla de ElPozo Murcia ha visitado este martes las instalaciones de Estrella de Levante antes de afrontar este fin de semana la Supercopa de España de Futsal. Para los murcianos arranca el sábado con la Semifinal ante Palma Futsal a partir de las 16.30 horas en el pabellón municipal de en Jerez de la Frontera (Cádiz).

"Estrella de Levante da suerte a los equipos de la Región de Murcia, y como patrocinador del club, el conjunto murciano tenía que visitar la casa de su patrocinador y conocer sus nuevas instalaciones. La Sala de Catas espectacular, y una visita guiada con una guía (Carmen) que no sólo te hacen ameno el recorrido sino que te sumerges en el proceso de elaboración de nuestra cerveza regional", explica la nota emitida por el conjunto murciano.