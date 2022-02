El UCAM alarga su sombra

Las desgracias siempre vienen de la mano. Es lo que está experimentando el UCAM Murcia en las últimas jornadas. Pero ayer esa sensación se multiplicó por cien. Dejó una buena imagen en el campo el equipo universitario, pero la mala dinámica arrastró todo el buen hacer. Cuando la pelotita no quiere entrar, no entra. Y suele pasar cuando peor van las cosas.

Ayer el UCAM Murcia hizo méritos de sobra para romper la desastrosa dinámica que le ha hecho estar hundido en las posiciones de descenso. Atacó con valentía, tuvo la posesión del esférico y generó ocasiones suficientes para dejar en jaque al Sabadell antes de la recta final del partido. Se adelantó con una joya para el recuerdo de Moyita y siguió igual. No se dejó llevar por el marcador, ni por un rival enrachado que no perdía desde noviembre. Sin ser una apisonadora, sí se puede decir que el UCAM fue ligeramente superior en todos los parciales del encuentro. Pero ni con esas fueron capaces los universitarios de vencer. Una mano fortuita de Charlie Dean en el minuto 82, puso el empate definitivo. Todos se echaban las manos a la cabeza. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados, no se creían que se repetiría la misma historia de casi toda la temporada.

Buena imagen de inicio

Los once elegidos por Salva Ballesta salieron con muchas ganas al inicio del partido. Respecto a su último once, tan solo hubo tres cambios. Pedro López por Biel Ribas, sancionado, Tekio por Caro e Isi Ros por Liberto. El resto, los habituales de Ballesta. Salieron a morder, queriendo demostrar que no estaban muertos. Que querían acabar con el declive.

Y ya en los primeros diez minutos, tuvieron dos grandes ocasiones. La primera de Xemi Fernández, después de un buen centro de Rubén Mesa, pero la volea la detuvo Bernard con una gran estirada. La segunda, un fallo de la defensa del Sabadell que no aprovechó Fulladna. Lo tenía todo para hacer el gol. El espacio y tiempo suficiente para pensar, pero a la hora de definir, disparó al muñeco y no lo hizo. Dos grandes ocasiones que eran toda una declaración de intenciones.

Después de ese arranque fulgurante, de buen juego y ocasiones, el UCAM Murcia se fue apagando. Bajó la intensidad y, aunque seguían teniendo el dominio del esférico, apenas pudieron producir peligro. Rubén Mesa, muy móvil durante los primeros cuarenta y cinco minutos, tuvo alguna llegada con peligro, pero nada manifiesto de gol. Tampoco el Sabadell, que esperaba replegado en su campo esperando para tener alguna ocasión que nunca llegó en la primera parte. Tuvo un arreón final el UCAM en los últimos minutos del primer periodo, pero se terminó con empate.

Fue un buen partido para el UCAM Murcia, pero, parafraseando a Salva Ballesta el día de su presentación con el UCAM Murcia, «si no se gana el domingo, todo lo demás no vale para nada». Una frase que le va a perseguir por el resto de sus días en el cargo como técnico. Y es que al UCAM Murcia le está faltando eso: ganar. Desde su llegada, ha combinado partidos malos en los que la derrota era justa, pero otros en los que seguramente merecieran más que un empate o una derrota. No está siendo capaz Ballesta dar la vuelta a la situación y su nombre ya empieza a tambalearse con fuerza. Viendo la delicada situación del equipo, es algo lógico. Si llega al partido del próximo domingo ante el San Fernando, será su última bala. Un mal resultado le condenará casi al cien por cien.

Una joya de Moyita

De nuevo, y tal y como pasó en la derrota ante el Alcoyano, Moyita volvió a poner lo mejor de los suyos. A los cinco minutos del comienzo de la segunda mitad, Moyita volvió a hacer de héroe. Si el gol que metió ante el Alcoyano en el último partido en La Condomina fue de bella factura, el de Sabadell fue aún mejor. Se internó con su característica conducción y en la frontal del área regateó a tres rivales en una baldosa. Un movimiento de videojuego. Después de eso, solo tenía que definir ante Bernad, pero quiso adornar tanto su gol que tuvo el valor de colocarlo en la escuadra. Se adelantó el UCAM y respiró tranquilo. Todos lo celebraron por todo lo alto, sabiendo de la importancia del mismo.

A diferencia con otros partidos, el equipo universitario siguió tal y como estaba con el empate y no se vinieron atrás. Fue lo que le pasó ante el Alcoyano, que replegó demasiado pronto y cayeron en la segunda mitad. No estaba dispuesto a que le pasara lo mismo y siguió con un planteamiento valiente. Aunque sí que es cierto, que, a falta de 20 minutos para el final del encuentro, el Sabadell comenzó a ganar terreno. Consiguieron posesiones más largas y llegadas por bandas, pero aguantó bien el UCAM, que no sufrió en exceso.

En los últimos minutos subió una marcha más y comenzó a llegar con más asiduidad. En una de esas llegadas, un centro desde la frontal pegó en la mano de Charlie Dean y el colegiado señaló penalti. Una mano que podía echar al traste todo el buen trabajo de los 82 minutos anteriores. Se echó todo el banquillo las manos a la cabeza, mascando la tragedia que estaba por venir. Jacobo González no se puso nervioso y con un disparo seco al centro, puso el 1-1. Un gol injusto que no hizo justicia al marcador. Un gol que terminó siendo el decisivo para el marcador, ya que no se volvió a mover hasta el final del partido. Un gol que hace mucho daño al UCAM Murcia, que, a pesar de haber completado un buen partido, no logró la victoria.

Tiene otra bala que gastar el equipo universitario en casa. Deberá sacar sí o sí el encuentro ante el San Fernando si quieren evitar medidas drásticas en el ecosistema del club. La situación es muy delicada y el tiempo se le agota poco a poco al UCAM.

Salva Ballesta: «Soy el tío con más cojones que hay en la tierra»

Salva Ballesta se mostró optimista con sus palabras de cara a lo que le viene al UCAM Murcia, pero lo cierto es que sus gestos y expresión corporal mostraban preocupación por la malad inámica del equipo. No obstante, no quiso parecer débil ante los medios de comunicación y no tiene miedo a una posible destitución. «No temo ni por la muerte, como para temer por un puesto, así me criaron. Soy el tío con más cojones que hay en la tierra», afirmaba el zaragozano.

Sobre el partido, Ballesta se deshizo en elogios hacia sus jugadores, ya que cree que lo dieron todo. «Cuando los jugadores dan todo desde el minuto uno, no hay nada que reprochar. Quiero dar las gracias a mis jugadores por el partido que hemos hecho», explicaba.

Sobre el desarrollo del partido, Ballesta se fue muy contento con lo que vio del equipo en la primera mitad. «Hemos sido inmensamente mejores al rival. Ha sido una primera parte de mucho acoso, con continuas llegadas. Laterales altos, Isi siendo protagonista… Fuimos una apisonadora pero no conseguimos ese gol», declaraba.

A pesar de ver un UCAM Murcia algo más gris en la segunda mitad, también creyó merecer la victoriaen este periodo. «En la segunda parte también hemos sido dominadores, menos cinco minutos en los que ellos consiguen el penalti. Después de eso seguimos intentándolo, con ocasiones. Lo hemos entregado todo. Nadie puede estar descontento con lo hecho hoy. Es la línea para conseguir la salvación», finalizaba Ballesta, quien tendrá un encuentro decisivo ante el San Fernando el próximo domingo.