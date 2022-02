Real Murcia: sobrevivir no es suficiente... o si

Los empates siempre suelen dejar dos lecturas. Si miras la botella medio llena, te agarrarás a la idea de que sumar un punto siempre es mejor que quedarte a cero. Por contra, si miras la botella medio vacía, ignorarás lo ganado para sentirte mal por lo perdido. En el Real Murcia esas sensaciones contradictorias se multiplican. Y se multiplican porque el Real Murcia camina a contracorriente en la cabeza del Grupo V.

Ayer, en el campo del Alzira, el equipo murciano sumó su tercer empate consecutivo a domicilio. Puntuar cuando el marcador se pone dos veces en contra no es la peor de las noticias. El problema llega cuando miras la clasificación y te das cuenta que, completada una jornada más, has desperdiciado otra oportunidad para dar un golpe sobre la mesa. Porque lo que le falta al Real Murcia es gritar a los cuatro vientos que ‘estamos aquí y queremos ser primeros’. No lo hicieron cuando La Nucía e Intercity flaquearon; y no lo han hecho cuando los dos primeros han vuelto a meter la quinta.

Porque la jornada 22 acabó con el Real Murcia sobreviviendo en el campo del Alzira, pero con La Nucía y el Intercity abriendo brecha con sus perseguidores. Es cierto que la capacidad de combatir de los granas les mantiene de lleno en la lucha, aunque también es verdad que la incapacidad de sumar de tres en tres o de dar la sorpresa en campos complicados -empates con Intercity y Alzira- hace que los de Mario Simón tengan que conformarse con estar en un segundo plano.

De momento, tras el batacazo de ayer del Hércules en casa del Socuéllamos (2-0), el Real Murcia ocupa la tercera posición. Bien plantados en la zona de play off y a solo cuatro puntos del liderato, por lo que si algo se merecen los de Mario Simón es que se siga creyendo en ellos.

Ayer volvieron a realizar un ejercicio de supervivencia. Dos veces fueron por detrás en el marcador y dos veces lograron los murcianistas la igualada. Un punto que alarga a diez las jornadas sin perder, una igualada que confirma que el Real Murcia actual tiene siete vidas, pero un punto que deja un sabor agridulce, porque al equipo murcianista le falta ese gen ganador que te hace ir a por los partidos desde el principio.

A ese problema, que se alarga semana a semana, se unían ayer las bajas. Decía Mario Simón el viernes que no le preocupaban las ausencias porque tiene alternativas, pero en tierras valencianas se vio que hay posiciones que cojean en el momento que algo falla.

Manu Pedreño, que no pudo estar por sanción, podrá dormir tranquilo, porque Héctor Martínez no tuvo el debut deseado. Y Andrés Carrasco ya puede cuidarse bien de aquí al final de la liga, porque Boris volvió a confirmar lo que realmente es, un delantero que en épocas anteriores nunca hubiera vestido la elástica grana.

A los trece minutos Coscia ya había dejado marcado a Héctor Martínez. A los trece minutos, el Alzira, que se había adueñado de su banda derecha, ya mandaba en el marcador de un partido que había empezado con protagonismo en las áreas. El goleador de los valencianos ya había avisado previamente a Serna y Boris había cabeceado de forma tímida a las manos de Aguirre tras un centro de Santi Jara.

Y el guion no cambió, porque a los tres minutos del gol de Coscia, el Real Murcia ya había igualado el marcador. Apertura magnífica de Julio Gracia para que Alberto López se divirtiese un poco tras unos minutos en los que sufrió demasiado en defensa. El lateral se metió hasta la cocina y servir un pase de la muerte que, cuando parecía que iba a quedar en nada, encontró a Santi Jara. Por segunda semana consecutiva volvió a ver puerta el manchego, que sigue poniendo en valor su fichaje en este mercado invernal.

Avisado el Real Murcia de las urgencias del Alzira, que acumulaba tres derrotas consecutivas, los granas no aprovecharon el subidón del gol de Jara para llevar la voz cantante en el partido, y eso que ganaron a chispazos, porque Mario Sánchez puso en aprietos a Unai Agirre y Athuman no encontró puerta en una ocasión casi a bocajarro.

Poco a poco el ritmo fue bajando y el Real Murcia confirmó que jugar con doble pivote no mejora sus capacidades defensivas.

No cambió nada en la segunda parte. Se olvidó el Real Murcia de ir a buscar la victoria, y el Alzira, a trancas y barrancas, exigía a Miguel Serna. Fue en un córner cuando los valencianos encontraron el premio. Roan Riera, con la colaboración de Boris -el colegiado dio el gol al grana en propia puerta-, volvía a poner cuesta arriba las cosas para los granas (2-1).

Quedaba media hora, pero por lo que estaba ofreciendo el Real Murcia, las esperanzas de una reacción parecían mínimas. Solo Zeidane, que entró al terreno de juego en el 69, ponía algo distinto en ataque, pero insuficiente para un equipo que quiere alcanzar el liderato.

No tienen calidad ni grandes nombres los murcianistas, pero sí capacidad de sobrevivir. Y ayer volvió a ocurrir. Cuando parecía que la racha se rompería en Alzira, Juan Fernández, otro de los futbolistas que había saltado al terreno de juego en la segunda parte, forzó un penalti.

Él mismo cogió el balón para tirarlo y no falló, salvando un punto, un punto que sirve confirma que el Real Murcia tiene siete vidas, pero un empate que, con una jornada menos, sigue sin permitir estar a la altura de La Nucía y el Intercity.

Simón: «Tendríamos que haber sido más contundentes en defensa»

Mario Simón, técnico del Real Murcia, se quedó «con la capacidad de reacción» de su equipo en Alzira, donde los granas fueron capaces de igualar por dos veces el marcador. Pero también hubieron cosas que no gustaron al técnico madrileño. «Tendríamos que haber sido más contundentes en defensa», decía, incidiendo en «el control de las áreas y en el balón parado, que lo habíamos trabajado toda la semana». «Hay que corregir lo que no nos ha gustado, porque esos detalles han evitado que saquemos algo más de aquí», explicaba.

Lo que no cree que faltara es intensidad. «Siempre les pido la máxima intensidad en un grupo tan igualado, porque cualquier detalle te puede marcar los partidos», comentaba, añadiendo que sus jugadores no pecaron de falta de intensidad.

Una de las novedades en el once fue Boris, y el delantero no supo aprovechar la oportunidad. Sobre la actuación del atacante, Mario Simón decía que «al final tiene la presión de ser titular. Ha tenido una ocasión clara al principio, pero luego ha hecho falta buscarlo más». «Cuando nos hemos puesto por detrás hemos buscado algo diferente con los cambios».

Según el técnico grana, esos cambios «han reactivado al equipo». «Nos han dado velocidad y frescura. Es importante que los que salgan aporten cosas que nos den opciones».

El 2-2 lo anotó Juan Fernández de penalti. «Le va a venir bien porque la semana pasada se quedó fuera de la convocatoria y ha sido una semana difícil para él. Ha marcado y ha sido atrevido, eso le va a ayudar en el futuro. Tiene que seguir en esa línea», continuaba, recordando que «ha tenido minutos y partidos».