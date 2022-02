Un experto demoscópico, hace decenios, nos contaba la forma de acabar con el exceso de huevos en la cocina de un hotel de alta montaña. En el desayuno, pidieran lo que pidieran, les preguntaba a sus clientes si lo querían con un huevo o con dos. Y ellos, tal vez por aquello de seguir la aparente costumbre de ese turístico lugar, pedían al menos uno. En pocos días acabó con el problema. Es decir, que en la pregunta sugieres una respuesta. Es lo sibilino de las encuestas.

En el fútbol es costumbre seguir las tendencias alternantes de profesionales, comunicadores y tertulianos. A veces, sus esquemas son tan sencillos como irreales. Resultados en lugar de juego, jugadas deslumbrantes como resumen, excusas, tópicos o filias y fobias. Por no hablar de las entrevistas, que han devenido en masajes de egos, cuando no en algo más íntimo.

Tras el baño parisino al Madrid, era fácil pensar que se cumplía la maldición primaveral de Ancelotti. Los equipos del italiano parecen alérgicos a las primeras flores de almendros y frutales.

También, viendo correr a los jugadores de Pochettino, era sencillo concluir que en conjunto son muy superiores a los blancos. Y que los delanteros madridistas están a años luz de los del PSG. En realidad, ni el Madrid es tan malo ni el PSG tan bueno ni hay tanta diferencia arriba, con la deslumbrante excepción de Mbappé. Pero un jugador no hace un equipo, como tampoco verano una golondrina.

No nos engañemos. Todos, unos y otros, son buenos futbolistas y tienen días acertados y tontos. Lo más cierto fue el desacertado planteamiento del técnico merengue, como él mismo reconoció, que propició un Madrid irreconocible. Todo lo demás, salvo que el siete azulón juega en otro nivel, fue engañoso. Y en la vuelta se podrá comprobar.

El Real perdió el partido en el medio campo por el absurdo empeño de sacar a un disminuido Benzema en lugar de reforzarse en la media con alguien más fresco para apoyar a los dos tenores blancos, Kroos y Modric. En Madrid puede ser otra cosa porque sí serán necesarios tres delanteros tras el postrero gol del astro parisino. Y precisamente eso, si en el peor partido de los madridistas en lo que va de temporada —ni un tiro a puerta— y en el mejor de los gabachos, solo fueron capaces de hacer uno tras el bombardeo a Courtois, con penalti fallado de Messi incluido, abona lo que aventuro.

Ancelotti quiere que sus tres de arriba cojan aire y confianza, por eso disfrutó el sábado ante el Alavés, viéndoles triangular y haciendo fantasía en la segunda parte; la primera fue penosa. De ahí que les diera tantos minutos, aun tras la reciente lesión de Benzema, y solo moviera el banquillo en el tramo final del encuentro.

Tampoco deben engañarse Atleti y Barça. Lo de Pamplona y Valencia, por meritorio que fue, solo será real si lo refrendan en las siguientes jornadas, empezando con Manchester y Nápoles. Su mediocre temporada no augura nada bueno y en la Liga pelearán hasta el final por la cuarta plaza. Tampoco el Sevilla, que debe pelear porque el Betis no lo alcance más que por disputarle el título al Madrid. A estas alturas, ya sabemos lo que unos y otros dan de sí. Que te engañen tiene pase, siempre puede haber alguien más espabilado y existen los timadores, pero mentirse a uno mismo es suicida porque significa no aprender de los errores o propiciar frustraciones mayúsculas por ambiciones desmesuradas.

Creo que el Madrid sabe lo que le falta, aunque no es entendible esa fijación solo por Mbappé. Importante fichaje, pero que no solucionará sus problemas en lo fundamental. Casemiro aún tiene por delante las temporadas que ya no le quedan a Modric y Kroos, quienes son todavía pilares básicos de los merengues. En París se vio su importancia y las carencias del equipo cuando los secan o no pueden. Hace falta músculo, pero de calidad y experiencia. Eso que hoy no tienen en el Bernabéu. El Madrid no es equipo para hacer del contraataque su estilo, arropándose atrás ante los grandes.

La ventaja parisina en París fue la ausencia práctica de Benzema, y en Madrid será la segura de Casemiro. Por ese roto puede venir la eliminación blanca, pero, aunque pasara, que puede ser, no es un equipo para reinar en Europa.

Al margen de mentiras y certezas, lo de París fue solo una pequeña muestra.