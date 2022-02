Carlos Alcaraz firma en el ATP de Río de Janeiro otra obra maestra

Carlos Alcaraz ha dejado de ser en apenas unos meses un gran proyecto de futuro a convertirse en una gran realidad. El joven tenista de El Palmar sumó ayer, después de una semana muy complicada, su tercer título ATP, el primero de la categoría 500, que le valdrá para aparecer hoy en el ‘top 20’ del mundo. Alcaraz, además, batió otro récord de precocidad que une a su larga lista: ser el más joven de la historia, con 18 años, 9 meses y 15 días, en conquistar un ATP 500. Ni Nadal, ni Djokovic ni Federer lo hicieron tan pronto. Al hito hay que sumarle que durante muchos meses de 2020 no pudo competir al paralizarse el circuito profesional de tenis por el coronavirus.

La fortaleza física adquirida, el gran repertorio de golpes y la capacidad para leer en cada momento qué debe hacer para sacar a su rival del encuentro, fueron los factores que ayer llevaron a arrollar al argentino Diego ‘El Peque’ Schwartzman (6-4 y 6-2), número 14 del mundo, después de haber derrotado en las dos rondas anteriores a los italianos Matteo Berrettini, sexto de la ATP y que hace apenas un mes le ganó al murciano un duelo épico en el Abierto de Australia, y al veterano Fabio Fognini.

Schwartzman intentó desde el primer momento hacer incómodo el encuentro a Alcaraz. Buscó insistentemente en el arranque el revés del murciano para evitar que conectara su portentosa derecha. Le costó jugador de El Palmar entrar en el encuentro y cedió su primer juego con el saque (0-2), pero en el tercero, tras disponer de dos bolas de break y conectar un par de dejadas, sumó su primer punto (1-2), para a continuación igualar el primer set (2-2), demostrando una gran confianza en su juego. El momento clave llegó en el noveno juego. El pupilo de Juan Carlos Ferrero, con un recital de juego, logró una rotura de servicio (5-4) que le sirvió para sentenciar el primer set con un servicio potente (6-4) tras 45 minutos de juego.

Alcaraz inició el segundo set lanzado. El murciano aprovechó una doble falta de Schwartzman para lograr un break con una espectacular dejada que le permitió ponerse por delante a las primeras de cambio (1-0). Pero dos errores no forzados provocaron que se repitiera la misma situación de la primera manga pero a la inversa, ya que el argentino recuperó su saque (1-1) y cobró vida. En el tercer juego recuperó la delantera el murciano. Dispuso de tres bolas para ganar el punto y en la segunda ocasión, forzando un error de su rival, se lo anotó (2-1). Incrementó el ritmo Alcaraz, que se puso con dos juegos de ventaja (3-1) justo cuando comenzaron a caer unas gotas desde el cielo, amenazando lluvia y poniendo en peligro la continuidad del encuentro. El pupilo de Juan Carlos Ferrero no perdió la concentración en ningún momento y le arrebató en blanco otra vez el saque al argentino (4-1). Con el público totalmente entregado a su juego, al murciano no le tembló el pulso y cerró el 5-1 con otra dejada a la que no pudo llegar Schwartzman (5-1). Cogió aire en el siguiente juego el argentino, que después de dos roturas seguidas, aseguró su saque para poner el 5-2. Pero a la primera oportunidad, Alcaraz no tuvo vértigo y cerró el encuentro (6-2).

Hoy, sin tiempo para saborear el éxito, viajará a Acapulco para disputar otro ATP 500, donde se enfrentará en primera ronda al británico Cameron Norrie, 13 del mundo. En la segunda ronda se enfrentaría a Fernando Verdasco o John Isner.

«Me siento preparado y en un gran momento»

«Me veo preparado para llegar a ese nivel (el top 20 del mundo). Me siento en un gran momento y estoy listo», dijo Carlos Alcaraz en la pista tras conseguir el segundo título ATP de su carrera después de triunfar en Umag en el 2021.

«Llevaba tiempo sin jugar en tierra y creo que he hecho un buen juego. He estado a un alto nivel y lo he disfrutado», añadió, para puntualizar que «la clave ha sido como he podido variar los golpes. Sabía que era lo que tenía que hacer y lo que me iba a dar la victoria», añadió Alcaraz. También tuvo palabras de elogio para Schwartzman, de quien destacó su capacidad de superación y de trabajo.