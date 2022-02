Que el ritmo no pare para el Murcia

Que el ritmo no pare. Ese es el objetivo del Real Murcia en su visita al campo del Alzira, donde los granas intentarán sumar su décima jornada consecutiva sin perder. En el estadio Luis Suñer Picó, los murcianistas buscarán además el triunfo para aumentar el colchón con los valencianos, que ahora son sextos con siete puntos de desventaja.

Mientras que el Real Murcia llega lanzado y con confianza, los de Dani Ponz andan en crisis. Tres derrotas consecutivas les han llenado de dudas, sacándoles de la zona de play off. Por ello, los granas no deberán confiarse ante un rival que necesita reaccionar para no alejarse más de los puestos de privilegio.

Con las bajas por sanción de Manu Pedreño y Andrés Carrasco, Mario Simón deberá introducir cambios en el once, aunque, después del mercado invernal, ese problema es menos problema. En el centro de la defensa, el técnico murcianista tiene dos opciones. Podría apostar por Héctor Martínez, quien todavía no ha debutado, o recurrir una vez más a un Athuman que ya sabe lo que es jugar como zaguero.

Más complicado será sustituir a Andrés Carrasco, y es que el mercado no sirvió para que el Real Murcia consiguiese un goleador de garantías. Confía Mario Simón en Boris, del que dijo que está preparado para saltar de inicio, por lo que parece que el costamarfileño tendrá la oportunidad de demostrar que está en un buen momento y que puede ser una alternativa válida.

Si finalmente Boris no está en el once, Simón también tiene la opción de utilizar a Dani García como futbolista más adelantado.

La otra duda está en el centro el campo. Con Ganet ya integrado, el guineano podría regresar al once con Armando como pareja y con Julio Gracia como mediapunta, lo que haría que Santi Jara y Pablo Haro estuvieran en los extremos.