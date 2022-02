La presencia constante de Pablo Vázquez en el once del FC Cartagena ha traído buenas noticias para el futbolista de 27 años natural de Gandía. El defensa central, que este viernes sumó su vigésima titularidad, ha visto renovado automáticamente su vinculación con el club albinegro. Así estaba estipulado en el documento firmado el pasado verano, donde se indicaba que si llegaba a esa cifra de partidos como titular, Vázquez extendería por una temporada más su contrato. Una vez cumplida esa cláusula, el valenciano estará unido al Cartagena hasta junio de 2023.

Para el ‘5’ albinegro no comenzó la temporada 21-22 de la forma deseada. Durante las ocho primeras jornadas del campeonato, Vázquez no sumó ni un minuto al no entrar en los planes de Luis Carrión, que prefería otras alternativas en el centro de la defensa. Si embargo, el 10 de octubre cambió todo para el futbolista valenciano.

Entró como titular en el choque frente al Ibiza, en el que el Cartagena resolvía con una goleada (5-1), y a partir de ahí, ya no ha vuelto al banquillo. Lleva veinte jornadas de forma consecutiva completando los 90 minutos, lo que le ha permitido ya sumar 1.800 en liga, algo que parecía impensable cuando comenzó el campeonato. En la jornada 15 contribuyó a la victoria frente al Málaga con un gol, el único que ha anotado en lo que va de curso.

Pablo Vázquez, que habitualmente ocupa el centro de la zaga con Pedro Alcalá, también ha compartido esa línea con David Andújar y con el croata Toni Datkovic, convirtiéndose en el líder de una zona donde ha destacado por su solvencia.

El defensa de Gandía llegaba al FC Cartagena el pasado mes de junio procedente del Badajoz. Fue el tercer fichaje de los albinegros para la temporada en la que repetirían experiencia en Segunda División. Anteriormente había estado en el Ontinyent, el San Fernando, el Córdoba, el filial del Granada, el Alcorcón y la Cultural Leonesa.