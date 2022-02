Mario Simón: "Los objetivos a largo plazo solo generan frustración y dudas cuando no se logran"

«Hemos conocido dónde estamos y cuál es el camino a seguir». Esa es, según Mario Simón, la clave del buen momento que vive el Real Murcia y que ha hecho olvidar la crisis que en noviembre estuvo cerca de hacer saltar por los aires el proyecto murcianista.

Y no desviarse de ese camino es ahora el objetivo, por ello, el técnico grana prefiere no obsesionarse con alcanzar el primer puesto. «El objetivo es ganar al Alzira o por lo menos intentarlo», decía nada más ser cuestionado por el liderato. Y es que el madrileño tiene claro que «pensar en objetivos a largo plazo no ayuda, porque si nos desviamos eso solo nos generará frustración y dudas».

«Valoremos cada partido», continuaba, resaltando las virtudes del rival de mañana, el Alzira, un equipo que «solo ha perdido dos partidos en casa». «El calendario es muy complicado y hay mucha igualdad, algo que aumenta en el último tramo, cuando todos quieren sumar para lograr sus objetivos», decía, para insistir en que «la estabilidad y la humildad, sin marcarnos grandes metas, nos está dando resultado».

Por ahora, el Real Murcia lleva nueve jornadas sin perder. Mañana, en el campo del Alzira, intentará alargar esa racha una semana más. Y, con los fichajes llegados en el mercado invernal, los granas han ganado potencial. Así lo cree un Mario Simón que mira «el futuro con optimismo». «Cuando se gana las semanas siempre son buenas o muy buenas. Hace que el trabajo tenga calidad y los jugadores que han venido se vayan integrando».

Ese fondo de armario hará que bajas como las de Manu Pedreño y Andrés Carrasco sean menos dolorosas para el preparador madrileño. «Nunca es una jornada propicia para perder jugadores, pero tenemos argumentos para suplirlos con garantías», comentaba, recordando a los jugadores que salten al campo que «es su oportunidad y tienen que aprovecharla, porque eso hará que tengamos un fondo de armario más reforzado». «Esa competencia interna ha subido el nivel de los entrenamientos», continuaba un Mario Simón que considera que ese ‘overbooking’ en algunas posiciones es «un bendito problema».

Una de las bajas ante el Alzira será la de Andrés Carrasco. Su sustituto, salvo sorpresa, será Boris. «Su evolución es muy buena y estamos contentos con lo que nos está aportando», decía Simón, indicando que «está preparado» para ser titular.

No está tan claro quién sustituirá al central Manu Pedreño. Aunque podría debutar Héctor Martínez, uno de los fichajes invernales, el técnico grana no descartó volver a retrasar a Athuman. «Está Héctor, pero también tenemos alternativas como Jorge, que ha dado un alto rendimiento, o como Athuman, que ya ha jugado algunos partidos en esa posición. Habrá que estudiarlo y valorarlo», explicaba Mario Simón.