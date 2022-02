El Real Murcia, ante su primera vez sin el ‘pichichi’ Andrés Carrasco

Ante el Recreativo Granada, el pasado 30 de enero, el Real Murcia supo superar la baja de uno de sus pilares indiscutibles, el central Alberto González. Pese a la sanción del defensa grana, que había completado todos los minutos hasta ese día, los de Mario Simón sumaron los tres puntos frente al filial nazarí.

Algo parecido ocurría hace una semana, cuando el Real Murcia tampoco echaba en falta a Armando Ortiz, otro de los futbolistas con más titularidades ligueras. Con el capitán grana sancionado, Athuman era el elegido por el técnico para salvar la papeleta en el centro del campo en un choque ante el Mar Menor que también acabó con victoria.

Pues como no hay dos sin tres, este domingo, el Real Murcia tendrá que hacer frente a otra ausencia destacada. Por primera vez en lo que va de temporada, Mario Simón no podrá contar con Andrés Carrasco en la delantera. El ‘pichichi’ grana vio la quinta amarilla frente a los de San Javier y tendrá que descansar contra el Alzira. Su ausencia será más que llamativa, y es que el murciano ha estado presente en todos los partidos de esta campaña. Ha jugado en los 21 partidos ligueros y en el choque de Copa Federación, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo con siete tantos. Solo en un encuentro del Grupo V de Segunda RFEF se quedó en el banquillo. Fue en la jornada 8 ante el Atlético Levante, cita en la que los murcianistas se tuvieron que conformar con un punto después de empatar (1-1). En la visita a tierras valencianas el ‘9’ grana apenas disputó 34 minutos por decisión técnica, decisión que fue bastante criticada por los aficionados.

Desde aquel 24 de octubre, Carrasco no ha vuelto a faltar a su cita con el once titular. Por ello, a Mario Simón le tocará esta semana tapar el agujero que deja la ausencia del atacante. Y el técnico murcianista no lo tendrá tan fácil como en las ocasiones anteriores, y es que en el ataque murcianistas apenas hay sustitutos de garantías para cubrir a Andrés Carrasco.

El suplente natural del delantero murciano es Boris. Si Simón tira de lógica, el de Costa de Marfil entraría en el once titular frente al Alzira como el hombre más adelantado, sin embargo, hasta el momento, el futbolista de 23 años apenas ha sido importante para los granas.

Ha jugado 436 minutos y ha marcado un gol, concretamente en la victoria ante el Toledo. En sus dos titularidades en este curso -Mar Menor y Atlético Levante- recibió más críticas que aplausos. Frente al Alzira, salvo sorpresa, tendrá otra oportunidad, y muchas miradas están puestas en su actuación, ya que en las últimas semanas se ha dejado ver más en los minutos que ha tenido. El gol de Andrés Carrasco ante el Marchamalo fue prácticamente obra de Boris y el pasado domingo contra el Mar Menor estrelló un balón en la madera.

En el caso de que Simón no se decida por Boris ante la baja de Carrasco, la opción estaría en apostar por Dani García como delantero referencia.