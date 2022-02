Sadiel Rojas era todo un desconocido en Murcia hace ocho años. Llegó al UCAM Murcia CB en el verano de 2014 con el compromiso de aportar «intensidad y defensa» tras una temporada en la que el club había logrado dar un paso más al conseguir la permanencia de una manera más holgada que en anteriores ocasiones. Y dentro del crecimiento de la entidad en los últimos años, el alero ha sido la constante en la plantilla al encadenar ocho temporadas consecutivas vistiendo la camiseta del conjunto murciano.

«No quiero jugar con los mejores, quiero jugar contra los mejores, siempre», decía el alero en una entrevista a este diario en 2018. Y esa premisa es lo que le ha llevado a ser partícipe de todos los éxitos que ha conquistado el UCAM Murcia en esta década. El último, estar presente en la Copa del Rey de Granada este viernes ante el Valencia Basket (18.30 horas). El billete para el torneo, por primera vez en la historia del club por méritos deportivo, se le había resistido al UCAM Murcia en los últimos años desde su participación en 1996 como anfitrión. Pero se ha convertido en la guinda a todo lo que el club ha logrado en el periodo más reciente.

El primer logro se alcanzó en la temporada 2015-2016, cuando el club murciano certificó por primera vez su presencia en el play off por el título de la Liga Endesa. Con un balance de 18 triunfos y 16 derrotas, el equipo, dirigido por Fotis Katsikaris, en su primera temporada, lograba meterse en las eliminatorias por conquistar el título de la ACB. Un play off en el que forzó al Real Madrid a tener que lograr su pase en el tercer partido tras vencer el UCAM en el Palacio. Era la segunda campaña de Sadiel Rojas en Murcia, y la clasificación para ese play off conllevaba también un billete para Europa.

En la 2016-2017, el equipo murciano disputaba su primer partido en una competición europea al enfrentarse al Buducnost Podgorica en la Eurocup con Sadiel Rojas como titular. Pero la aventura europea continuó en la Basketball Champions League, donde el UCAM Murcia, en la temporada 2017-2018, volvió a estar presente en las eliminatorias por un título al disputar su primera Final Four europea en Atenas. El conjunto murciano, con Sadiel Rojas en la plantilla, cayó en las semifinales con el AEK Atenas, pero logró conquistar la medalla de bronce frente al MHP Riesen en el partido por el tercer puesto.

Ahora, cuatro años después de eso, el UCAM Murcia estará en la lucha por un título de nuevo este viernes en Granada después de firmar la mejor primera vuelta de su historia en la ACB.

Rojas saltará a la cancha nazarí siendo el jugador que más partidos ha disputado en la ACB con el conjunto murciano (244 encuentros) y como el máximo reboteador de la historia del club, con 1.092 capturas. Justo lo que prometía en su llegada a Murcia hace ocho años: «Mi forma de ser y de jugar se basa en la defensa y el rebote, que es lo que más me gusta», decía.

Los últimos de Atenas

La última vez que el UCAM Murcia disputó unas eliminatorias a ‘vida o muerte’ fue hace cuatro años, cuando en 2018 disputó la Final Four de la Basketball Champions League en Atenas. El conjunto murciano logró regresar de Grecia con la medalla de bronce tras vencer al MHP Riesen. Fue el AEK Atenas el que privó a los universitarios en las semifinales de pelear por el título. De esa plantilla, tan solo Sadiel Rojas y Augusto Lima son los únicos que continúan en el club murciano.

El alero encadena ocho temporadas consecutivas en el UCAM Murcia, mientras que el pívot brasileño afronta su tercera etapa en el club universitario. Llegó a la capital del Segura en 2013 y tras dos temporadas y media se marchó traspasado al Real Madrid en enero de 2016. Sin embargo, Lima regresó dos años más tarde para completar el segundo tramo de la temporada en 2018, cuando se conquistó la medalla de bronce con Ibon Navarro en el banquillo. Después de eso, Lima estuvo en el San Pablo Burgos durante dos temporadas, donde consiguió disputar el play off de la Liga Endesa, para regresar en el verano de 2020 al UCAM Murcia de nuevo y afrontar así su tercera etapa en el equipo murciano, donde es el máximo taponador (115) y el jugador con más mates (151) del club en la ACB.

Después de cuatro años, tanto Lima como Rojas, volverán a un jugar un partido ‘a todo o nada’ con el UCAM Murcia este viernes en Granada (18.30 horas).