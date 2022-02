Mario Simón no lo ha tenido nada fácil para escoger un once de garantías durante toda la temporada. Las alternativas que ha tenido el técnico madrileño han sido muy escasas, y más si hablamos del centro del campo, donde las continuas ausencias de Pablo Ganet con su selección dejaban al equipo en cuadro.

Desde el mes de enero, todo ha cambiado. Mario Simón se ve ahora con otro problema, pero otro mucho más deseable. Y es que ha pasado de no tener apenas alternativas, a tener que dejar fuera a algún jugador que sería titular en la mayoría de alineaciones del técnico hace no mucho tiempo. Este incremento de opciones se ha dado por la vuelta de Ganet de la Copa África, la reconversión de Julio Gracia de mediapunta a mediocentro, y el nivel que está ofreciendo en las últimas fechas Ismael Athuman. El keniata no comenzó con buen pie en el Real Murcia, pero se ha consolidado en el once con buenas actuaciones, dotando al equipo de equilibrio y personalidad.

A los tres jugadores mencionados, se le suma el hombre más imprescindible en el centro del campo para Mario Simón. Armando Ortiz, el capitán, vuelve de la sanción que le hizo perderse el derbi ante el Mar Menor y estará disponible para el partido ante el Alzira. Y cuando ha estado disponible, ha sido intocable. Es el jugador con más minutos en el centro del campo, con 1.615 minutos y 19 titularidades, más que ningún otro. Pablo Ganet y él, siempre que han estado disponibles, han sido intocables. El problema está en que, si contamos a los dos como intocables en el once, o Athuman o Julio Gracia deberían ir fuera por el esquema que suele utilizar Mario Simón. El técnico suele apostar con tres centrocampistas o un doble pivote con Armando presionando desde la mediapunta. En cualquiera de las dos, sigue sobrando uno para el once. Y aquí está el problema para Simón, ya que Athuman o Gracia están a un gran nivel, por lo que el sacrificado podría ser uno de sus intocables.

En el partido ante el Mar Menor del pasado domingo apostó por Athuman y Gracia en el doble pivote, pero también por la ausencia de Armando, sancionado, y la falta de ritmo de Ganet, que no llegó bien físicamente de la Copa África. Ya con los dos disponibles y con un presumible buen estado de forma del guineano, tendrá una complicada papeleta para formar el once. Pero eso es un problema con el que Mario Simón estará encantado de lidiar, pues hace no mucho tiempo, era al contrario. La falta de efectivos y el mal rendimiento de sus jugadores le dejaba apenas sin opciones ante un contratiempo. Ahora, con las nuevas incorporaciones y el alto rendimiento de todos, suma múltiples opciones para luchar por el liderato.

Athuman: "No me cuesta jugar de mediocentro, ya lo he hecho en otras etapas"

Ismael Athuman está viviendo sus mejores momentos desde que llegó al Real Murcia. El centrocampista canario admitió en una entrevista concedida a los canales oficiales del club grana que al principio le costó adaptarse, pero ya se siente mucho mejor. «El principio fue un poco complicado, me costó un poco adaptarme, pero este es un club que te pone las cosas muy fáciles y los compañeros también», explicaba.

Athuman quiso hacer referencia al trabajo realizado en esta mejoría de los últimos meses. «Entrenando y trabajando día a día llegan los resultados. Me estoy encontrando mucho mejor y todavía queda mucho por delante», respondía.

Sobre su nueva posición en el Real Murcia, la de mediocentro, el canario dijo sentirse a gusto con su demarcación. «No ha sido complicado adaptarme, en otras etapas ya he jugado de mediocentro. Donde diga el míster jugaré», finalizaba.