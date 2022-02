Las próximas ocho semanas de LaLiga Smartbank serán de lo más exigentes para el FC Cartagena. A pesar de haberse librado ya de dos pesos pesados de la categoría como Almería -con una derrota y una victoria- y Las Palmas -con dos derrotas-, los albinegros se enfrentan ahora a una serie de partidos de máxima igualdad en los que se puede decidir gran parte de las opciones del equipo en cuanto al objetivo final. El calendario asimétrico, que genera un órden de partidos diferente entre la primera y la segunda vuelta, ha provocado una secuencia de encuentros muy complicada para el conjunto albinegro.

Después de sufrir dos derrotas consecutivas, el Cartagena se ve las caras con el Real Valladolid el próximo viernes. Los pucelanos, serios candidatos al ascenso de categoría, buscarán los tres puntos en el Cartagonova para volver a las dos primeras plazas que dan el ascenso directo después de que su último empate les hiciera caer hasta la cuarta plaza. En el José Zorrilla, el Valladolid ya demostró su nivel a los de Luis Carrión con una contundente victoria e intentarán repetir en Cartagena para seguir arriba.

La siguiente parada del cuadro albinegro será en La Rosaleda. Pese a encontrarse en una posición incómoda -decimosexto clasificado- y en una delicada situación, el Málaga es uno de los equipos de mayor entidad de la liga y un rival a tener muy en cuenta para el Cartagena. La zona media de la tabla está cada vez más comprimida y los andaluces tan solo andan 7 puntos por detrás de los albinegros, por lo que el partido promete ser mucho más disputado que el de la primera vuelta en el que los cartageneros vencieron por 3 a 1.

El actual líder de la liga, el Eibar, visitará el Cartagonova en la siguiente semana. El conjunto armero se ha mantenido en la parte alta de la clasificación durante prácticamente toda la temporada y sus últimas victorias le han colocado en la cima de la liga. Los de Gaizka Garitano vencieron al Cartagena en un ya lejano mes de octubre con un fútbol ofensivo que arrolló a los albinegros en Ipurua. Ahora, en tierras cartageneras, se librará una batalla muy diferente a la de la primera vuelta debido a la mejoría del Cartagena en el transcurso de la temporada.

Los pupilos de Carrión tendrán un teórico respiro ante el Mirandés antes de enfrentarse a Zaragoza, Sporting, Real Oviedo y Lugo. Los maños se encuentran en una situación dramática y solo cuatro puntos le separan del descenso, por lo que el equipo dirigido por Juan Ignacio Martínez empieza a notar la presión por puntuar de tres en tres. Seguidamente, los albinegros viajan hasta Gijón para medirse con el Real Sporting, que actualmente se encuentra a tan solo cuatro puntos del Cartagena y pueden terminar luchando por el mismo objetivo que los cartageneros. En esa misma situación se encuentran Oviedo y Lugo, con 38 y 36 puntos actualmente, a los que se enfrenta el Cartagena a principios del mes de abril para cerrar un carrusel de encuentros de gran intensidad.

Los dos próximos dos meses de competición para el FC Cartagena pueden marcar, para bien o para mal, el rumbo que tome el equipo de cara al último tramo de temporada. En ocho semanas, los de Luis Carrión se enfrentan a dos candidatos al ascenso, dos equipos que luchan por la permanencia y cuatro rivales directos por las últimas plazas de promoción, por lo que tendrán que demostrar sobre el terreno de juego cuál es el objetivo que persiguen y la situación en la que quieren estar en las últimas fechas del campeonato.

Alcalá: "Nos quedamos fastidiados por la derrota del otro día"

Pedro Alcalá, defensa central del conjunto albinegro, compareció ante los medios para ofrecer su parecer sobre el último partido. «Hubo circunstancias que nos perjudicaron. No estábamos haciendo un gran partido, pero estábamos compitiendo bien en un partido disputado y, al final, por dos penaltis pierdes el partido», expresó el zaguero. No obstante, el defensa quiere pasar página y olvidar la derrota para poner el foco en el Valladolid. «Tenemos que seguir trabajando, dejarlo pasar y pensar solo en el partido del viernes, que es importantísimo», aseveró. Alcalá explicó sus sensaciones de cara al encuentro contra el Real Valladolid a pesar de que no lo podrá disputar por cumplir ciclo de sanción.»Es complicado porque llevábamos una buena racha. Ahora llevamos dos partidos seguidos perdiendo pero seguimos estando en la pelea. Lo importante es estar ahí, cerca de la gente de arriba y si ganamos el viernes nos meteremos de lleno», aseguró. Por último, el futbolista reiteró que el grupo se sintió dolido por la derrota en Ibiza, pero piensa que sus compañeros deben cambiar la mentalidad para seguir adelante y ganar a los pucelanos. «El otro día estábamos jodidos en el vestuario después del partido porque habíamos trabajado, lo habíamos dado todo y por una decisión del VAR pierdes el partido, por lo que estábamos jodidos, pero una vez que empieza la semana y el trabajo, reseteamos la cabeza con el objetivo de ganarle al Real Valladolid», concluyó Pedro Alcalá. El FC Cartagena, después de la derrota frente al Ibiza, se medirá este viernes (21.00 horas) en el Cartagonova al Real Valladolid, uno de los equipos más en forma de la Segunda División. Los de Luis Carrión, que ocupan la octava posición, podrían igualar a puntos al Girona, sexto clasificado y último puesto que da acceso al play off, si consiguen amarrar la victoria.