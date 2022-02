El director general del UCAM Murcia CB, Alejandro Gómez, ha lamentado la que el equipo grana llegará "sin ritmo de competición y con algunos jugadores bastantes días sin entrenar" por culpa del brote de coronavirus que le afecta y ha apelado a la épica: "Hay que pensar en gestas que se dieron en la Copa". El ejecutivo de la entidad universitaria ha comparecido en rueda de prensa este miércoles para analizar la situación de la plantilla a dos días de enfrentarse el viernes a las seis y media de la tarde contra el Valencia Basket en los cuartos de final de la cita copera que se celebrará en Granada.

"Estamos pasando días tremendamente complicados y sin tener las oportunidades del resto de equipos que participarán. Algunos jugadores se han incorporado y otros no y no sabemos cómo llegarán", ha señalado. "Nos presentaremos sin ritmo de competición y algunos jugadores bastantes días sin entrenar, pero el equipo va a ir y va a competir, eso seguro, y no podemos fallarle a nuestra afición. Veremos en qué condiciones llegamos y no podemos obviar el rival contra el que jugamos", ha añadido.

Gómez ha dado la consigna: "Trataremos de ser duros y dar un paso adelante ante uno de los tres mejores equipos de España y que es súper favorito contra nosotros". "No me gusta ir de víctima y si estuviéramos bien de salud mi discurso sería otro. En todo caso, el equipo no va a salir derrotado de antemano pues ha costado mucho lograr esta clasificación como para tirarlo por la borda y saldremos a dar el 200%", ha seguido diciendo.

El director general del UCAM CB se ha referido a la encuesta de entrenadores y directores deportivos de los clubes de la Liga Endesa no clasificados para la Copa, quienes no le dan a los murcianos ninguna opción de llegar a semifinales. "Es lo que piensan y respeto las opiniones de todo el mundo, pero nos gustaría demostrar que están equivocados. Toda la presión es para el Valencia Basket y para nosotros estar en la Copa ya es un premio y nadie debe dudar de que estamos por méritos propios. Lo que no aceptaría es que se pensara lo contrario", ha manifestado.

Además, ha tenido palabras de elogio para el técnico de los universitarios, Sito Alonso, el primero que dio positivo por covid en este brote. "Sito es un ganador y piensa las 24 horas del día en baloncesto. Lo ha pasado mal y estamos orgullosos del entrenador que tenemos, que es todo un ejemplo de lo que hay que hacer en momentos de dificultad", ha destacado.

Igualmente ha enviado un mensaje a la hinchada, una parte de la cual, aproximadamente medio millar de seguidores, estará presente en Granada. "A los aficionados les recomiendo que lo disfruten pues lo de estar en la Copa no nos lo va a quitar nadie", ha apuntado para añadir que "hay que pensar en gestas que se dieron en otras ediciones de la Copa del Rey".