Con ya solo trece jornadas por delante en el Grupo V de Segunda RFEF, el Real Murcia vive su momento más dulce de una temporada llena de vaivenes. Instalados cómodamente en la zona de play off y con el liderato a tiro, los granas han dejado atrás los malos momentos para asumir con gusto la etiqueta de candidatos al ascenso directo. Una racha de nueve jornadas sin perder, con seis victorias y tres empates, ha metido a los murcianistas en toda una pomada que a finales de noviembre, cuando se salió goleado del Rico Pérez, parecía una quimera.

Desde aquel día en el que todo se veía negro y en el que Mario Simón estaba más fuera que dentro, no han cambiado prácticamente las caras de los protagonistas de la actualidad grana, lo que ha cambiado es la imagen y la mentalidad. El Real Murcia ha pasado de ser un equipo al que le marcaba todo el mundo -llegó a acumular siete jornadas consecutivas recibiendo goles- a ser una de las escuadras más sólidas del grupo.

De hecho, en las últimas nueve jornadas el Real Murcia ha encajado los mismos goles que recibió en un solo partido, el del Rico Pérez. Si los alicantinos les castigaron con un doloroso 3-0 el 21 de noviembre, a partir de ese día Serna solo ha sacado tres veces el balón de su portería. El Puertollano, el Águilas y el Marchamalo han sido los únicos equipos que ha podido superar a la guardia pretoriana de los murcianistas.

Pero no acaban ahí las buenas noticias en defensa. En los últimos tres partidos, los de Mario Simón han conseguido terminar con la puerta a cero. No encajaron en casa frente al Recreativo Granada. También se mantuvieron firmes en el campo del Intercity. Y ayer resolvieron con comodidad ante un Mar Menor que solo tuvo una ocasión clara en el choque, pero que Ballesta la cabeceó por arriba del larguero.

Cuando se mira la clasificación y se ve que el Real Murcia es el tercer equipo menos goleado -ha recibido 15 goles-, las miradas se desvían al buen nivel de los centrales. Alberto González e Iván Casado, incluso en la peor racha de los murcianistas, se convirtieron en un sostén, y ni la lesión del sevillano ha sido un inconveniente para que se mantenga la altura en esa línea. Y es que Manu Pedreño no ha necesitado ni periodo de adaptación, sorprendiendo por su buen hacer desde que se puso la camiseta grana en este pasado mes de enero.

Pero en las últimas semanas esa solidez defensiva ha ido más allá de los centrales. Al paso al frente dado por un Mario Sánchez al que le costó adaptarse, hay que unir el fichaje en el mes de noviembre de Alberto López . Con las dos bandas bajo llave, el Real Murcia cerraba un candado cada vez más difícil de abrir.

Ellos cuatro son la guardia pretoriana de un Miguel Serna que ha vivido partidos en los que gracias al trabajo de sus compañeros apenas ha tenido que intervenir. Sin embargo, Mario Simón ha conseguido que conforme pasaban las semanas, más jugadores entendieran que, ante la falta de calidad y creatividad dentro de la plantilla, había que tirar de músculo para encontrar la regularidad que no llegaba.

Ante el Intercity, el futbolista que más kilómetros recorrió y el que se convirtió en una muralla en el centro del campo fue Julio Gracia, que tras superar sus problemas físicos ha empezado a ser protagonista dentro del terreno de juego. Pero no es el único que se ha sumado a las ayudas para no dejar todo el trabajo a Armando, indiscutible en el once de Simón.

Esa solidaridad defensiva también la han demostrado Pablo Haro, Dani García, Andrés Carrasco e incluso Santi Jara, el último en hacerse un hueco en el once tras llegar en el mercado invernal.

Con la maquinaria ya funcionando a pleno rendimiento, Mario Simón entrará en la última fase de la temporada con piezas extras. Ganet, tras poner fin a sus compromisos internacionales, ya disputaba unos minutos ante el Mar Menor; y Athuman entra y sale en su lucha por encontrar la regularidad que le ha faltado en lo que va de liga.

Las peñas organizan un desplazamiento a Alzira

El próximo partido del Real Murcia será en Alzira. Los granas visitarán el domingo a las 11.30 horas el estadio Luis Suñer Picó. Y la Federación de Peñas del club murcianista ha organizado un desplazamiento organizado a tierras valencianas. La salida se llevará a cabo el domingo a las 8.15 horas desde ele estadio Nueva Condomina y se regresará a la finalización del choque.

El precio para peñistas es de 20 euros, tarifa en la que se incluye la entrada. Los jóvenes tendrán que pagar diez euros y los niños cinco euros. Para los aficionados que no pertenezcan a la Federación las tarifas serán de 25, 15 y 10 euros.

«Antes de la salida de los buses a todos los desplazados se les invitara en la sede a monas con chocolate», indica la FEPEMUR en el comununicado en el que informa del desplazamiento organizado.

«Los interesados en inscribirse, deberán hacerlo dando se alta con un nuevo usuario en la página www.fepemur.org y realizando la compra del viaje en la sección de desplazamientos. Cualquier incidencia en la inscripción se puede comunicar a desplazamientos@fepemur.org», añaden en la misma nota, informando además que «la Federación de Peñas Murcianistas también dispone del teléfono 634575507 (horario de atención: 17h a 21h) para resolver cualquier posible incidencia en la inscripción».

De nuevo, como ha ocurrido en todos los desplazamientos hasta la fecha, el Real Murcia volverá a contar con el apoyo de sus aficionados.