La Carrera de la Mujer 2022, una prueba que conmemorará el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se disputará el próximo 6 de marzo, pero tres días antes, el jueves 4 por la tarde, ya se vivirá el ambiente previo con el inicio de la entrega de dorsales, que se realizará en El Corte Inglés de la Avenida de la Libertad. Allí, en un horario flexible que se extenderá hasta el sábado día 5, todas las participantes podrán recoger el dorsal con el chip que deberán llevar en sitio visible el día de la prueba, así como la camiseta conmemorativa y la bolsa de la corredora, que contendrá obsequios de los patrocinadores que próximamente se anunciarán y que se están sumando a esta iniciativa que organizan La Opinión y el ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo, bajo la dirección de la Asociación Deportiva Correpormurcia, con Ginés Soto a la cabeza.

Los dorsales se deberán recoger presencialmente, aunque se podrá delegar en otra persona acompañando de una fotocopia del DNI de la titular del mismo para así acreditar la identidad.

La participación, que está limitada a las primeras cinco mil inscritas, ha alcanzado en apenas dos semanas desde su apertura las dos mil participantes. La prueba ya se ha convertido en solo seis ediciones, cinco presenciales y una virtual por la pandemia, en el mayor evento deportivo femenino de la Región. Pero en esta ocasión, en su séptimo año, volverá a las calles para convertirse en una gran fiesta. El período de inscripción se prolongará hasta el 1 de marzo a las ocho de la tarde. Las mismas se pueden formalizar a través de las web eventos.laopiniondemurcia.es/carreradelamujer/ y www.dorsal21.com. El precio del dorsal es de 5 euros, que se paga a través de tarjeta, y todas las participantes deben indicar en el momento de formalizar su presencia el nombre completo, el DNI, una dirección de email, la talla de camiseta que se desea y que se entrega con el dorsal, si la prueba se realizará andando o corriendo, en cuyo caso hay que indicar el tiempo estimado, y si se pertenece a algún colectivo para poder optar a los premios que se entregarán. El tiempo máximo para completar el recorrido, que es totalmente llano, es de 1 hora y 45 minutos.

Por motivos de seguridad y protocolos COVID, la salida se dará en tandas de 500 mujeres, siempre y cuando en el momento de celebración así se recomiende por seguridad de las participantes. La primera salida será la reservada a las atletas que disputen la prueba íntegramente corriendo. Posteriormente, emprenderán la marcha las restantes. De igual modo, se aplicarán los protocolos COVID adicionales vigentes en la fecha de celebración.

Las tres primeras clasificadas de la carrera recibirán un trofeo, pero la Carrera de la Mujer, por su espíritu participativo, también galardonará a más veterana, centro deportivo y/o asociación deportiva más numerosa, empresa más numerosa y centro educativo más numeroso (alumnas, profesoras y personal de servicios y mantenimiento). Los premios adicionales se darán a conocer próximamente.

Se organizará un dispositivo médico adecuado de acuerdo a la legislación vigente. La organización recomienda hacerse una revisión médica o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar ejercicio físico.

Los responsables de la organización o personal médico están facultados para retirar de la prueba a las corredoras a cualquier atleta que manifieste un mal estado físico, no realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado, no pasar por el control de salida y por los que se marquen durante el recorrido, no seguir las indicaciones del personal de la organización, seguridad o servicios médicos, no llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien visible y no llevar el chip o participar con un dorsal no autorizado.