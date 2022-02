Después de descansar este pasado fin de semana al aplazarse por varios casos de covid su partido frente al Real Madrid Castilla, el UCAM Murcia volverá hoy a los entrenamientos para empezar a preparar el duelo del domingo ante el Sabadell en La Condomina. Ese encuentro, correspondiente a la jornada 24 del Grupo II de Primera RFEF, será el primero de los dos compromisos que disputarán los universitarios de forma consecutiva en su estadio. Y es que una semana después será el San Fernando el que juegue en el campo murciano.

La Condomina, por tanto, marcará el futuro más inmediato de un UCAM que vive inmerso en una crisis deportiva que le ha hundido en la clasificación. Con 23 puntos, los universitarios están ya a cinco puntos de la permanencia, aunque tienen un partido menos que el Linares que ahora mismo está fuera de la zona peligrosa. Pero sus rivales en la zona roja -Sevilla Atlético, Sanluqueño, Costa Brava y Betis Deportivo- también tienen un partido pendiente.

No tiene ya margen de error el UCAM Murcia. Y tampoco lo tiene un Salva Ballesta que llegó a principios de noviembre para acabar con la mala racha de resultados que había acercado a los murcianos a la zona baja, y que dos meses y medio después, no no ha mejorado a Salmerón. Es más, el maño ha hundido todavía más al equipo.

Pese a los fichajes en el mercado invernal, Salva Ballesta sigue sin dar con la tecla. Cuando parecía que se remontaba el vuelo -se ganó al Cornellá y al Linense y se empató con el Barça B-, el equipo volvió a las andadas encadenando dos derrotas consecutivas -Castellón y Alcoyano-.

No le queda otra a Ballesta que aprovechar los dos compromisos seguidos en casa para sumar seis puntos que den un poco de esperanza, de lo contrario, el maño, pese a que tiene un contrato por lo que resta de temporada y una más, podría estar firmando su sentencia en un equipo que no quiere oír hablar de descenso a Segunda RFEF.

El primero de esos compromisos será este domingo ante el Sabadell, a las 12.00 horas. Los catalanes llegan en su mejor momento de la temporada. Sin perder desde el 27 de noviembre, han remontado el vuelo, saliendo del descenso. Con 29 puntos, tienen seis más que los universitarios.