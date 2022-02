Cuando el Real Murcia cerró la jornada 12 en el décimo puesto de la tabla del Grupo V de la Segunda RFEF, no fueron pocos los que veían normal la peor clasificación de la historia de los granas.

Cuando ese mismo fin de semana el Real Murcia salía goleado del campo del Hércules, no tardaron en aparecer los conformistas para repartir los carnés de murcianismo y acallar las voces de aquellos aficionados más críticos que, a la salida del Rico Pérez, mostraban su indignación con la trayectoria de un equipo que deambulaba por la cuarta categoría del fútbol español.

Cuando el Real Murcia se veía superado por conjuntos como el Recreativo Granada, el Melilla, el Pulpileño o el Águilas, muchos intentaron que ganara fuerza el toletole de los presupuestos, y todo para justificar el bajo rendimiento de futbolistas que tenían que marcar diferencias como Mario Sánchez, Armando, Ganet, Fran García, Dani García o Andrés Carrasco.

Pues, después de varias temporadas en las que cuanto más se caía más fuertes se hacían los resignados al fracaso, el Real Murcia ha dado una patada al conformismo para, por fin, apuntar a lo más alto. Porque tres meses después de que Mario Simón y sus jugadores se llevaran una reprimenda de sus aficionados y un tirón de orejas del presidente, el Real Murcia de Mario Simón se ha ganado la etiqueta de candidato al ascenso directo.

Muchos hablarán de la importancia de los cambios en el mercado invernal, o de las alternativas que ahora tiene el técnico, muchos dirán lo que quieran, pero el Real Murcia que ayer ganó de forma cómoda al Mar Menor y el Real Murcia que lleva nueve jornadas sin perder -seis victorias y tres empates- poco se diferencia en cuanto a caras del Real Murcia que estaba décimo porque no tenía presupuesto ni podía soñar con metas mayores.

Porque en la portería estaba y está Serna; porque el lateral derecho era y es Mario Sánchez; porque el líder de la defensa siempre ha sido Alberto González... y así podríamos continuar con Armando, Athuman, Ganet, Andrés Carrasco, Dani García o Julio Gracia. Porque las únicas caras nuevas son Alberto López, que llegó en noviembre para tapar las vergüenzas de los fiascos de Manolo Molina en la izquierda; y Santi Jara, que es real que está una categoría por encima de sus compañeros. Muchos pensarán que me olvido de Manu Pedreño, pero no me olvido, lo que pasa es que el central murciano no mejora lo que ya había, solo ha conseguido que no lloremos la ausencia de un lesionado Iván Casado.

Pues esos mismos jugadores que los conformistas nos querían hacer creer allá por la jornada 12 que no servían para competir con los ‘poderosos’ Intercity, La Nucía, Eldense, Águilas y Hércules, han abandonado definitivamente el club de los conformistas. En vez de quedarse abrigados al abrazo de los que les decían que no pasaba nada por ser décimos, Mario Simón y sus chicos asumieron la bronca y los tirones de oreja para ser mejores, para ser un equipo que tras ganar ayer al Mar Menor sigue manteniendo el pulso firme con un grupo de cabeza que no flaquea.

Tras ocho jornadas sin perder, la derrota no tampoco llegó frente al Mar Menor. Con el aviso de lo que ocurrió en el Pitín, donde los granas firmaron su primer traspié de la temporada, los de Mario Simón vivieron uno de sus partidos más plácidos en Nueva Condomina. Quitando un cabezazo de Ballesta en el minuto 5 que se marchó alto por poco, el resto del partido transcurrió como querían los locales.

Manteniendo la fortaleza defensiva, esa seña de identidad que les está permitiendo abandonar la imagen de patito feo para empezar a mostrar detalles de cisne, el Real Murcia primero maniató a los visitantes en el centro del campo, donde Fran Moreno y Burón apenas pudieron hacer de las suyas, y luego avanzó a fuego lento hacia la portería de Facu.

Bien es cierto que las ocasiones de nuevo fueron más bien tímidas, pero a diferencia de partidos anteriores, ayer sí se pisó más el área.

Fue una acción a balón parado la que cambió el guion de un partido igualado, pero controlado por un Real Murcia al que solo penalizaba la amarilla de un Athuman que vuelve a recibir una tarjeta a las primeras de cambio.

Tras un aviso fallido, en el segundo saque de esquina, el Real Murcia no perdonó. Pablo Haro, ese futbolista que se ha vuelto titular indiscutible pese a que en las primeras siete jornadas no entraba en los planes de Mario Simón ni para los amistosos, fue el encargado de hacer lo más difícil. Batió a Facu y puso un 1-0 que ya hizo que todo fuera un coser y cantar para los granas, que se han convertido en una muralla en defensa.

Liderados por el buen momento de forma en el que está Julio Gracia, un futbolista que ha cambiado la chistera de mago por las armas de guerrero, y con la solidaridad de futbolistas más ofensivos como Andrés Carrasco, Santi Jara y Pablo Haro, el Real Murcia parece haber encontrado el papel en el que se encuentra cómodo. Ayer, con la vuelta de Alberto López tras superar su lesión, se completó el círculo, y es que con el granadino el Real Murcia puede decir que juega con un auténtico lateral izquierdo.

La vuelta de vestuarios cambió pocas cosas. El Mar Menor intentaba tocar, intentaba mostrarse valiente sobre el césped, pero nunca pudo llegar con claridad al área de Serna. Que Ubis fuese suplente por decisión técnica tampoco ayudó, y cuando Javi Motos intentó corregirse a sí mismo ya era tarde, porque con el 1-0 el Real Murcia ya tenía el partido donde quería, donde sabe que es complicado que nadie le haga daño.

Solo le faltó a los granas pisar un poco más el acelerador para que sus aficionados, volcados con el equipo, disfrutaran de una buena tarde de goles. Porque aunque llegó un segundo tanto para los locales, el que Andrés Carrasco regaló a Santi Jara en el minuto 68, los granas desaprovecharon los veinte minutos que quedaban por delante para hacer sangre de un rival que ya estaba sobre la lona.

Y es que se dejaron llevar los murcianistas. Por mucho que Ganet, que volvía a vestir la grana tras su aventura en la Copa África, saliera a tirar de los suyos mostrando su fortaleza en el centro del campo; por mucho que Boris quiera agradar y que llegase a estrellar un balón en el palo; por mucho que Simón diera la alternativa a Drenthe y Zeidane, dos de los fichajes invernales, el partido fue bajando de pulsaciones hasta perder cualquier interés.

Lo que no pierde interés es la clasificación. Cada vez está más emocionante la batalla por el liderato en el Grupo V. Esta semana será La Nucía la que duerma en esa posición de privilegio después de que el Intercity volviese a empatar. El Real Murcia sigue cuarto, con un punto menos que el Hércules y con dos menos que el primero.

Andrés Carrasco y Manu Pedreño ven la quinta amarilla

Sin respiro, el Real Murcia tendrá otra prueba de fuego el próximo fin de semana. El domingo visitarán los granas a un Alzira que no anda en su mejor momento después de encajar tres derrotas consecutivas, racha que ha sacado a los valencianos del play off de ascenso. Para ese choque, que se disputará a las 11.30 horas, Mario Simón tendrá dos bajas muy sensibles. No podrá contar el técnico murcianista con Andrés Carrasco, su delantero titularísimo. También se caerá un Manu Pedreño que desde que llegó en el mercado invernal se ha asentado en el centro de la defensa. Ambos vieron en el día de ayer la quinta amarilla y tendrán que cumplir un partido de sanción.

La baja del zaguero será cubierta por Héctor Martínez, que tendrá la oportunidad de debutar. Más complicado será tapar el hueco dejado por Carrasco. Lo más normal es que Mario Simón tire de Boris, aunque después del mercado invernal tiene también las alternativas de Zeidane y Drenthe.