El FC Cartagena viajó a Ibiza con la intención de olvidar, con una victoria, la dura derrota sufrida ante Las Palmas que le sacó de los puestos de play off la pasada jornada. Con el propósito de mejorar en defensa, tener más posesión de balón y ser más dañinos en ataque, Luis Carrión realizó tres cambios en el once titular que consideró claves para solventar los problemas que tuvo el equipo contra los canarios. Sin embargo, y aunque el equipo mejoró en algunos aspectos, esos cambios restaron algunas características importantes al grupo. La manta del Cartagena se queda corta y no da para cubrirlo todo.

Sobre el papel, la entrada de Berto Cayarga en el once parecía justificada. Álex Gallar no está mostrando su mejor nivel y, pese a su indiscutible titularidad durante casi toda la temporada, solo ha disputado un partido completo de los últimos once. La suya es una de las sustituciones más reiteradas por Carrión durante este curso y su rendimiento en los últimos encuentros le llevó a pasar por el banquillo ante el Ibiza.

Cayarga entró en su puesto en Can Misses, pero se le vio más activo en tareas defensivas que cerca del área contraria, lo que restó capacidad incisiva por la banda derecha. A pesar de proporcionar al equipo trabajo y sacrificio, su aparición mermó la asociación interior del FC Cartagena. El de Avilés no encontró su sitio en el centro del campo y dejó solo en la elaboración a un Pablo De Blasis que no pudo abarcar toda la medular pese a su gran partido. Con la entrada de Gallar desde el banquillo, el conjunto albinegro volvió a ganar juego por dentro, pero no fue suficiente para generar peligro.

Julián Delmás pasa por la misma situación que Gallar en el equipo. El zaragozano ha sido, hasta ahora, inamovible en el once de Luis Carrión, pero su rendimiento -sobre todo en defensa- ha sufrido un bache en varios momentos de la temporada y ha llevado al Cartagena a reforzar su posición con la cesión de Julio Buffarini. Tras su debut en la pasada jornada, Luis Carrión decidió dar entrada al argentino por primera vez en el once titular del conjunto albinegro con el claro mensaje de blindar esa zona del campo en la que Delmás ha sufrido en defensa.

El lateral cedido por el Huesca cumplió con su trabajo defensivo con dificultades por el buen hacer de los celestes en su costado, pero no estuvo fino en la salida de balón de su equipo y sus compañeros no abusaron de su presencia en ataque en las contadas ocasiones que subió la banda.

El tercer cambio de Carrión estuvo en el centro de la defensa. En Ibiza, el barcelonés eligió a Pedro Alcalá para formar pareja de centrales con Pablo Vázquez en lugar de Toni Datkovic, sin embargo, el cambio de cromos no surtió el efecto deseado. Ante el equipo ibicenco, Carrión puso su confianza nuevamente en Alcalá -que se habia mantenido dos jornadas sin participar- potenciando la defensa en el juego aéreo e incluso el ataque a balón parado con el imponente físico del mazarronero y sacrificó la velocidad de Datkovic al corte. En un partido que nada salió como esperaba el Cartagena, la presencia de Alcalá tampoco funcionó.

El tres de los albinegros se vio superado a balón parado y no tuvo ninguna ocasión de rematar en la portería contraria. Por el contrario, y como era de esperar por sus cualidades, el central sufrió en carrera y provocó un dudoso penalti al contactar con el delantero en el área en una jugada a la espalda de la defensa.

Pese a los cambios justificados de Luis Carrión, las ausencias se echaron de menos en Can Misses, por lo que el entrenador barcelonés deberá seguir probando en busca del once más equilibrado del FC Cartagena.

Los albinegros siguen a dos puntos del play off

El FC Cartagena, pese a haber sufrido dos derrotas consecutivas, se mantiene a dos puntos de los puestos de play off tras la vigésimo séptima jornada. Además, la distancia con el descenso es ya de trece puntos. La derrota sufrida ayer por la UD Las Palmas en su campo contra el Burgos (0-2), deja a cartageneristas y canarios empatados a 39 puntos, mientras que los burgaleses están ya a solo uno, como el Ibiza y el Real Oviedo, que después de disfrutar de una renta de tres goles frente al Huesca, terminó logrando solo un punto (3-3).

El próximo rival del conjunto de Luis Carrión, el próximo viernes en el estadio Cartagonova (21.00 horas, Gol), es el Real Valladolid, que suma 49 puntos tras empatar en esta jornada contra el Girona (2-2). A los blanquivioletas se les escapó la victoria en el minuto 89 al transforma Samu Saiz. En cualquier caso, la racha del conjunto que dirige el exalbinegro José Rojo Pacheta es brillante, ya que suma ocho jornadas sin conocer la derrota, con ocho victorias y tres empates, los dos últimos consecutivos.

El Eibar, con 53 puntos, se mantiene líder pese a solo empatar en Ipurúa frente al Fuenlabrada, pero ya siente el acoso de la UD Almería, que tras un bache, se ha recuperado. Un gol de Sadiq en Málaga le dio el triunfo que le catapultó a la segunda plaza, por delante de un Tenerife que tampoco falló en Alcorcón.