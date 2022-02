No logró la victoria el Águilas FC, pero la intensidad y la imagen que ofrecieron los jugadores blanquiazules fue muy distinta a lo que se vio en las últimas jornadas, no solo cuando jugó en superioridad numérica ante el Recreativo Granada, que estuvo durante una hora con diez efectivos en el campo por expulsión de Sergio Barcia. Antes de esta expulsión, los costeros fueron superiores a los visitantes, llegando al área rival y creando ocasiones, pero fue sobre todo en la segunda parte cuando los locales se volcaron sobre la portería del filial nazarí, teniendo numerosas ocasiones y más de una veintena de centros al área. Pero sigue sin llegar el gol, que se le vuelve a negar a los costeros, aunque sí lograron mantener su portería a cero, una situación que no se daba en las tres jornadas anteriores.

Las intenciones del Águilas se detectaron desde el primer minuto, con un centro desde la banda derecha de Javi Pérez que remataba Óscar Castro ajustado al poste. El único lanzamiento con peligro de los visitantes llegó al cuarto de hora, tras varios fallos defensivos, cuando Da Costa lanzaba a puerta poniendo en apuros a Iván Buigues. A la media era expulsado el capitán visitante, Sergio Barcia, quien veía en diez minutos dos cartulinas amarillas, una situación que le ponía el partido de cara a los costeros, pero en sus aproximaciones no acertaba con el remate. La ocasión más clara fue a cinco minutos del descanso, cuando Cellou enviaba el balón al poste. Tras regresar de vestuarios, el entrenador costero continúo apostando por la defensa de tres centrales que presentó al inicio de partido, con Javi Pérez y Mounir entrando una y otra vez por las bandas. Ellos eran los encargados de suministrar de balones a los arietes costeros, aunque el acierto de cara a gol continuaba negándose para los costeros. La primera ocasión de este segundo periodo no se hizo de esperar. En el primer minuto, Cristo García ponía en apuros al portero visitante Ángel. Se sucedían las ocasiones en cada llegada del equipo de El Rubial, pero sin el acierto necesario. Las mejores ocasiones llegaron al cuarto de hora. Un lanzamiento de Cristo García lo sacaba la defensa visitante en la línea de gol; a los veinte minutos, en una jugada de estrategia, Javi Pérez remató ajustado al larguero; el cúmulo del déficit del gol en los costeros se reflejó en un lanzamiento de Cristo Martín que golpeó en su compañero Mounir cuando el balón tenía camino del gol. A cinco minutos del final, con el equipo costero volcado en el área visitante, Quim Araujo probó fortuna desde la frontal del área, pero de nuevo el portero nazarí volvió a evitar el gol de los locales. Buenas sensaciones dejaron los blanquiazules, aunque el punto sumado es poco premio para el partido que realizaron, y sobre todo para las necesidades que tienen en la clasificación.