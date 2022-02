La pinatarense Cristina Gómez se ha proclamado una vez más en su carrera deportiva campeona de España absoluta de squash que concluyó ayer en Santiago de Compostela. Después de caer en 2021 en la final ante Marta Domínguez, la murciana, que en la actualidad se encuentra en el puesto cuarenta y ocho del ranking mundial, volvió a convertirse en la reina española.

Gómez destacó en sus redes sociales que estaba «feliz de haber revalidado el título del campeonato más importante en el calendario nacional. Muy contenta e ilusionada por volver a disfrutar de cada partido como cuando era niña», para desvelar seguidamente que «en el ámbito deportivo he vivido momentos muy complicados en los últimos años a nivel psicológico. He aprendido a respetarme más como persona que como deportista, he aprendido a permitirme caer el tiempo necesario cuestionándome día tras día si el balance de dedicarme a nivel profesional es positivo o negativo, si merecía más la pena un título o mi felicidad. Es muy duro encontrarse en la situación en la que dedicándote y dejándote la piel por lo que más te gusta, a la vez, es lo que a veces te rompe por dentro. Malas rachas tenemos todas. Llegar hasta aquí me ha costado sudor y muchas lágrimas. Estoy muy orgullosa de no haber tirado la toalla nunca porque cuando las cosas salen poquito a poco no hay mayor recompensa que ver y sentir tu propio progreso. Este año me prometí disfrutar y ser feliz porque es algo que se puede elegir en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo demás, vendrá solo. Por eso, quiero agradecer a aquellas personas, especialmente a mi familia, el apoyo, la ayuda y el respeto que han mostrado hacia mí en los buenos y malos momentos, sobre todo en los malos.».