El FC Cartagena ha viajado hasta las Islas Baleares para verse las caras contra la UD Ibiza (18.15, Movistar LaLiga) en la vigesimoséptima jornada de LaLiga Smartbank. Los albinegros buscan volver a la senda de la victoria tras su mal partido contra Las Palmas para no perder el tren de cabeza del campeonato. Los baleares, que también llegan con derrota al encuentro, quieren seguir escalando en la tabla de la mano de un Paco Jémez que ha reconducido el rumbo del equipo.

La dura derrota frente a la UD Las Palmas en la pasada jornada dejó mal sabor de boca en la parroquia albinegra. El conjunto de Luis Carrión recibió dos goles en dos errores defensivos y no tuvo capacidad de respuesta en los noventa minutos ante una afición que llenó el Cartagonova. «Después de perder hay que intentar ganar siempre y en Ibiza se verá el equipo que somos», aseguró el técnico tras el partido contra el equipo canario. Llegado el momento, el conjunto albinegro busca un triunfo que le acerque de nuevo a los puestos de privilegio y le aleje, de nuevo, de la mitad de la tabla.

Los albinegros han firmado, hasta ahora, un pleno de victorias a domicilio en la segunda vuelta contra Almería y Real Sociedad B que quieren mantener ante los baleares. Con ambos triunfos, los de Luis Carrión han mejorado en la asignatura pendiente que arrastraron durante la primera mitad de la temporada: los malos encuentros lejos del Cartagonova que tanto han mermado las posibilidades del equipo.

Por su parte, el Ibiza llega al choque contra el Cartagena con derrota, pero con un aire renovado desde la llegada de Paco Jémez. El entrenador cordobés se hizo cargo del equipo en el pasado mes de diciembre y comenzó la segunda vuelta con tres victorias consecutivas ante Fuenlabrada -1 a 2-, Alcorcón -6 a 2- y Málaga -0 a 5-. En las dos últimas jornadas, contra dos equipos fuertes de la categoría, los ibicencos no pasaron del empate ante el Zaragoza y cayeron derrotados ante el Almería. Contra los cartageneros, el Ibiza quiere reafirmar su candidatura a la parte alta de la clasificación y olvidar la pelea por el descenso.

Las lesiones están respetando al conjunto albinegro en esta segunda mitad de temporada y Luis Carrión tiene disponible a toda la plantilla a excepción de Richard Boateng, contagiado por coronavirus. Pablo De Blasis, baja sensible en el partido ante Las Palmas también por COVID, ya se encuentra disponible para formar de inicio en Can Misses.

En cuanto a las bajas del Ibiza, Paco Jémez no podrá contar con el defensa central Álex Galvez, sancionado por su expulsión en el último partido, ni el centrocampista Mateusz Bogusz, baja hasta final de temporada por su rotura del ligamento cruzado anterior que se produjo hace tres jornadas ante el Málaga.

El encuentro entre UD Ibiza y FC Cartagena, dos equipos que quieren dejar atrás el descenso y luchar por lo que ambos consideran un sueño, decidirá quién puede seguir soñando y quien tiene que volver a preocuparse por su realidad inmediata.Can Misses dictará sentencia.

El Cartagena, la bestia ‘albinegra’ de los ibicencos

La UD Ibiza tiene cuentas pendientes con el FC Cartagena. Desde que el club isleño compite en categoría nacional, los cartageneros han sido su verdugo en dos ocasiones con abultado resultado. Los celestes quieren venganza contra el peor enemigo de su corta historia.

De los cuatro encuentros en los que Cartagena e Ibiza se han visto las caras, el marcador no anda muy desparejado. Mientras los de la ciudad trimilenaria han conseguido la victoria en dos ocasiones, los ibicencos han ganado otro encuentro y tienen, en el día de hoy, la oportunidad de igualar la contienda. Sin embargo, lo que sí está desequilibrado son los marcadores de dichos encuentros. Tanto es así, que el club presidido por Amadeo Salvo ha recibido ante el Cartagena y en el Cartagonova las dos mayores goleadas de su historia.

La primera de ellas se produjo en 2018, cuando ambos equipos competían en el grupo IV de Segunda División B. El equipo celeste, entonces dirigido por Andrés Palop, recibió un 6 a 0 en el templo albinegro. Sin embargo, esa misma temporada, los ibicencos consiguieron la victoria en su campo por 1 a 0.

La segunda goleada albinegra se dio en la presente campaña, cuando el Ibiza de Juan Carlos Carcedo visitó Cartagena. Los de Luis Carrión le endosaron con mucha facilidad un 5 a 1 a los isleños en el pasado mes de octubre volviendo a aparecer en la lista negra del Ibiza.

Rubén Castro fue el autor de dos tantos en el antecedente más cercano entre los dos equipos, mientras Dauda, Okazaki y Delmás completaron la segunda mayor goleada que ha recibido el club de la isla de Ibiza.

En casa, el Ibiza no ha sucumbido ante el Cartagena y ahora, Paco Jémez será el encargado de procurar que los albinegros no conquisten Can Misses. Los ibicencos buscan venganza ante su particular bestia ‘albinegra’.