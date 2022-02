El coronavirus sigue sacudiendo el mundo del deporte. Esta vez le ha tocado al UCAM Murcia, que no puede disputar su encuentro de hoy ante el Real Madrid Castilla. El partido correspondiente a la 23ª jornada de liga, que debía jugarse hoy a las 21.00 horas, se verá aplazado por la detección de varios casos de coronavirus en la plantilla universitaria.

El UCAM Murcia tenía previsto viajar hacia Madrid ayer a las 16.00 horas, pero varios integrantes de la plantilla no se encontraban bien y en las pruebas salieron varios futbolistas positivos.

Será el primer partido que le aplacen a los murcianos, que ya habían tenido problemas con la covid-19, aunque no había afectado al transcurso normal de su calendario. Esta vez, por riesgo de brote, el club murciano decidió no viajar con el bueno visto de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Por su parte, el Real Madrid Castilla sigue teniendo un partido aplazado y con el del UCAM, serán dos.

El Castilla, un buen recuerdo

Tenía un partido importante el UCAM Murcia para este choque. Tenía la oportunidad de resarcirse después de la dura derrota ante el Alcoyano y además, de enfrentarse a un rival que le trae buenos recuerdos, pues la victoria ante el Real Madrid Castilla de la primera vuelta fue uno de los momentos más sonados de lo que va de temporada. Los universitarios ganaron por 3-0 a los mirlos blancos en un partido en el que Salmerón le ganó la batalla táctica a Raúl González. Manu Garrido metió dos tantos, cifra que mantiene hasta hoy, y Xemi remató la faena con un tanto definitivo en la recta final.

No pasa el cuadro azuldorado por su mejor momento de la temporada, con dos derrotas consecutivas e inmerso en los puestos de descenso, a cuatro puntos de la salvación y con margen para que aumente, pues sus predecesores tienen un partido menos que recuperarán este fin de semana. Decía Salva Ballesta que había que ser optimistas ante la grave situación que atraviesan los universitarios, pero lo cierto es que hay pocos motivos para hacerlo en base a lo objetivo. El entrenador zaragozano ha empeorado los números de Salmerón y su figura ya empieza a tambalearse y a discutirse por las oficinas de La Condomina. Tiene tiempo el UCAM Murcia por delante, ya que aún restan dieciséis jornadas, pero las sensaciones no son nada positivas y las problemas no dejan de acumularse. El último, los problemas con la covid, que vuelven para apartar momentáneamente a una parte del grupo.