El Real Murcia atraviesa su mejor momento del curso. Después del empate ante el Intercity, los murcianos se miden el domingo al Mar Menor (17.00, La 7) en un encuentro trampa, según declaró Mario Simón en la previa del encuentro. Trampa por la dificultad que atraviesa el partido y por las ganas que tendrá el Mar Menor de recuperar sensaciones después de tres jornadas sin ganar.

Mario Simón declaraba que “el encuentro es uno de los partidos más difíciles e importantes que nos queda por disputar. Entramos en esa fase final, en la que podemos estar en los últimos diez partidos con los mejores. El domingo tenemos un partido muy difícil. El Mar Menor trabaja muy bien lo que hace, tiene mucha calidad en la zona de arriba. Tiene mucha importancia porque creo que nos puede marcar un poco lo que nos viene por delante”, afirmaba el técnico madrileño.

Muy contento con las nuevas incorporaciones

Simón también valoró los fichajes de invierno con muy buenos ojos, al tener más opciones para formar un once. “Siempre que llega gente nueva se generan nuevas ilusiones. Nos pone a todos en alerta y los nuevos fichajes están generando competitividad en cada sesión. Los valoramos de una forma muy positiva por el nivel que están mostrando”.

Al ser preguntado sobre la motivación que puede traer al derbi el Mar Menor, Mario Simón no se sorprende y ya cuenta con ello. “No es que me preocupe la motivación del rival. Siempre que vienen aquí, se motivan. Los jugadores que están jugando en el Mar Menor y se han formado aquí, en la cantera, probablemente quieran hacerlo bien”, explicaba.

La mejoría del Real Murcia se ha plasmado en la clasificación, cuartos a tan solo tres puntos del líder, el Intercity, pero aún hay muchos aspectos que mejorar, sobre todo en la parcela ofensiva. “Estamos centrados en mejorar, en tener más pausa en campo rival. No creo que sea una cuestión de acierto porque ha habido partidos en los que no hemos generado lo suficiente. Nos falta esa pausa, ese plus de tranquilidad para poder generar ocasiones claras”, apuntaba.

Mario Simón volvía a recalcar la importancia que tendría una victoria, tanto en la tabla como en lo moral, contra el Mar Menor. “No nos marca todo, pero sí que nos vamos a meter en las últimas jornadas en una situación que nosotros queríamos estar. A nivel de club, de moral, ganar nos daría un empuje importante sabiendo que el rival es muy complicado. Que nadie piense que va a ser un partido fácil. Que nadie piense que el Real Murcia va a ganar de una forma cómoda, porque creo que va a ser un partido muy igualado con un resultado muy corto”, detallaba.

"A día de hoy, tengo la mejor plantilla que puedo"

“A día de hoy, la plantilla que tengo es la mejor. Los jugadores son los mejores, son los que hemos elegido y creo que estamos capacitados para competir con los mejores. Al final, si miramos los resultados con los equipos de arriba, contra todos hemos tenido un nivel competitivo muy alto y a algunos le tenemos el golaverage ganado. Pero ahora hay que demostrarlo, no nos podemos descuidar. Todos los equipos se juegan mucho en esta fase”.

Ganet y Drenthe, dudas para el derbi

Sobre la posible vuelta de Pablo Ganet al once, Mario Simón dejó muchas dudas sobre el estado del centrocampista. “Ha venido por debajo de su peso normal y está cogiendo sensaciones de nuevo. Poco a poco se va uniendo al grupo y al ritmo que queremos. Van pasando los días y lo vamos recuperando, pero vino con 5 o 6 kilos menos y más cansancio de lo habitual”, explicó, dejando ver que no está al cien por cien para el encuentro del domingo.

Drenthe, uno de los fichajes que más controversia ha causado en el Real Murcia en los últimos tiempos, está adaptándose a la perfección y está convenciendo al cuerpo técnico. “Estamos todos sorprendidos por su comportamiento. Veremos a ver si puede entrar, creemos que nos puede aportar cosas diferentes a lo que nosotros teníamos. Su adaptación está siendo muy buena y su nivel futbolístico no lo voy a descubrir yo”, decía.

La inestabilidad del principio de temporada, donde se llegaron a enlazar siete partidos consecutivos sin ganar, se ha calmado gracias a la racha de ocho partidos invicto. Lo sabe el madrileño y también lo sabe la plantilla. “Es el momento más estable para todos, no solo para mí. El grupo sabe dónde está y lo que quiere. Los últimos en llegar se están adaptando muy bien y vamos por el camino que queremos, que es lo más importante”.

Armando es baja por sanción

En cuanto a las bajas, el Real Murcia tan solo tiene confirmada la baja de Armando, por acumulación de tarjetas, aunque el técnico afirmó que “hemos tenido problemas durante toda la semana, aunque no hemos descartado a nadie más todavía”, finalizaba.