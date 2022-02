No fue un buen día para ElPozo Murcia Costa Cálida. Los murcianos no fueron capaces de doblegar al Burela, colista de la liga y que todavía no ha ganado ningún partido, en un partido falto de ritmo en el que se notaron las ausencias de Mati Rosa, Leo Santana y Alberto García, además del rodaje de jugadores que volvían a competir como Fernando. Fue ElPozo todo el partido a remolque, siempre por detrás en el marcador. Empezó golpeando por partida doble el Burela, que se puso 2-0 en apenas un minuto, aprovechando la expulsión de Taynan. Rafa Santos, por partida doble, hizo dos goles para poner la igualada, pero pronto iba a volver a adelantarse el cuadro gallego por mediación de Iago. Por fortuna para los intereses murcianos, pudo igualar la contienda a seis minutos del final Valerio.

El Burela, decidido a poner en aprietos a los murcianos, se mostró mejor plantado sobre el parqué y aprovechó sus ocasiones para hacer daño. En un arrebato de fe, el Burela se adelantó en el marcador por mediación de Pazos, en el minuto 16. El partido, hasta ese momento, estaba igualado a pesar del resultado adverso. Pero todo se rompió con la expulsión de Taynan un minuto más tarde. El brasileño se expulsó viendo la segunda tarjeta amarilla y dejó a los suyos con uno menos. Burela aprovechó esa situación para en ese mismo minuto, hacer el 2-0 gracias a un gol de Isma. Se le ponía el partido muy cuesta arriba a ElPozo Murcia, pero justo antes del descanso consiguió acortar distancias Rafa Santos, que puso el 2-1. La primera parte de ElPozo dejó mucho que desear, pues se esperaba un mayor dominio, no solo en el marcador, sino también en el juego. Pero no estaba siendo así. Le faltó velocidad en el juego para crear ocasiones y solidez defensiva. Mejoró su imagen en la segunda y comenzó a aproximarse más. Perdonó Marcel al comienzo de la segunda, pero no lo consiguió. Sí lo hizo en el minuto 25 Rafa Santos, poniendo la igualada. Poco le iba a durar la alegría a los de Giustozzi, pues Iago iba a poner el 3-2 tan solo tres minutos más tarde a favor de los gallegos. Después del gol local, tuvo varios acercamientos ElPozo por mediación de Gadeia y Valerio, pero no llegaron a fructificar, aunque el primero no se dio por vencido. Valerio, con un cañonazo, volvió a poner las tablas en el minuto 34, a seis del final. Gran gol que igualaba la contienda y dejó el final abierto. Los dos equipos tuvieron numerosas llegadas, pero finalmente, ninguno de los dos pudo romper la igualada. Lo intentó Diego Giustozzi con portero jugador en el último tramo aunque no obtuvo fortuna.