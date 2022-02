Guus Hiddink no podía salir de su asombro, en los instantes previos a aquel Valencia-Albacete del 9 de febrero de 1992, hace justo 30 años. Ver una bandera nazi casi a pie de campo, colocada por los ultras del conjunto rival, superaba todo posible grado de tolerancia. Si no era retirada la esvástica, su Valencia no saldría a jugar. No habría partido. Aquel gesto valiente cumplió ayer tres décadas y ha envejecido desde entonces como una de las acciones por las que se recuerda al técnico neerlandés, recientemente retirado a los 75 años de edad y que dirigió al Valencia entre 1991 y 1994.

El gesto de Hiddink, que resultó incómodo para parte de la directiva del club valencianista, recibió un gran respaldo a nivel político y social, e incluso a escala internacional. "En estas cosas no puedo callarme", dijo entonces Hiddink, criado en un ambiente libertario y con una neta conciencia antifascista. Guus es de Varsseveld, población neerlandesa que en septiembre de 1944 fue arrasada en el frustrado intento aliado de librarla de los nazis. Gert Hiddink, su padre, de profesión maestro de escuela y también futbolista amateur, fue un héroe de la resistencia holandesa. En su casa escondía y alimentaba a judíos y también dio refugio a aviadores ingleses y americanos arrojados desesperadamente en paracaídas al ser cazados. Gert recibió una medalla del propio general Dwight Eisenhower, futuro presidente de los Estados Unidos. De hecho, un puente cercano a la casa familiar lleva su nombre. Hiddink, nacido un año después de acabar la contienda bélica, creció bajo el recuerdo familiar del sufrimiento en la guerra. "No estoy seguro de que los chicos no saben lo que representa para mucha gente ver una bandera con estos símbolos", aseguró Hiddink, en aquella época. "Cuando ves estas cosas, no te puedes callar", proseguía el entrenador, que en su estancia en el Valencia también reclamó que se retiraran imágenes sobre la guerra de Vietnam de los marcadores electrónicos de Mestalla.