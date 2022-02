La entrada de Manu Pedreño en el once le ha venido como anillo al dedo al Real Murcia en las últimas jornadas. Lo que en un principio parecía una solución de emergencia durante el mes de enero en el eje de la defensa, se ha convertido en uno de los debates internos para el cuerpo técnico que encabeza Mario Simón esta semana para enfrentarse al Mar Menor en la Nueva Condomina (17.00 horas). El joven murciano ha disputado las últimas tres jornadas y ha desplegado un buen nivel para que el conjunto grana continuase sumando puntos a su casillero frente al Marchamalo, Recreativo Granada e Intercity, tres encuentros en los que el equipo solo ha encajado un gol.

Manu Pedre fue el primer movimiento del Real Murcia en el mercado invernal para reforzar una línea mermada en los últimos meses, tras la retirada de Antonio López del fútbol por un problema cardíaco y la fractura de peroné que le ha hecho perderse lo que resta de temporada a Iván Casado. Y ha necesitado muy poco tiempo para dejar claro que está capacitado para hacerse con un hueco en el once de Mario Simón de manera asidua, por lo que el estreno de Héctor Martínez podría demorarse algo más.

El central madrileño llegó al Real Murcia en el último día del mercado de enero con la vitola de titular, debido a su experiencia y nivel mostrado en la Segunda B con el Real Madrid Castilla y el filial del Granada, para formar pareja junto a Alberto González, el jugador que más minutos ha disputado hasta la fecha tras el portero Miguel Serna. Reconoció en su presentación que quizá requería unos días para estar al cien por cien, debido al parón en la liga de Hungría en enero, pero tras dos semanas entrenando con sus nuevos compañeros ya podría debutar en el once. Y esa es una de las dudas que se le plantea a Mario Simón hasta el próximo domingo, si apostar por la continuidad en la pareja formada por Manu Pedre y Alberto González o dar entrada al central madrileño para sorprender a un Mar Menor que tan solo se encuentra a tres puntos de la zona de play off en el grupo V de la Segunda RFEF y que cuenta en sus filas con un Edu Ubis que es el máximo goleador del grupo con ocho tantos (seguido con uno menos por el grana Andrés Carrasco).

Lo que está claro que estas dos incorporaciones para disputarse un puesto en el eje de la defensa, directamente provoca que el Real Murcia cuente con más variantes para el centro del campo. Y es que, con el abanico de tres centrales disponibles, hace que Ismael Athuman sea una baza exclusiva para el centro del campo grana al no tener que retrasar su posición como central. Mientras que la vuelta de Pablo Ganet, tras la disputa de la Copa de África con Guinea Ecuatorial, también dotará de más soluciones a la sala de máquinas de un Real Murcia que no podrá contar con Armando Ortiz esta jornada al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Otros que podrían debutar este fin de semana pueden ser Royston Drenthe y Zeidane Inoussa, los otros fichajes de invierno.