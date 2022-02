La barcelonesa Queralt Castellet, que ha logrado la primera medalla de España en los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 al capturar la plata en la prueba de halfpipe de snowboard (tabla de nieve) disputada este jueves, declaró en Zhangjiakou, que está "emocionada" y "muy feliz" tras acabar segunda una prueba que ganó la gran favorita, la estadounidense Chloe Kim.

Castellet, nacida hace 32 años en Sabadell y que participó en sus quintos Juegos, logró de esta forma la quinta medalla olímpica española en toda la historia de los Juegos Olímpicos de invierno, después del oro de Francisco Fernández Ochoa en esquí alpino, en Sapporo1972 (Japón); y los bronces de su hermana Blanca -asimismo en ese deporte, veinte años después, en Albertville (Francia)- y de Regino Fernández -en boardercross de snowboard- y de Javier Fernández -en patinaje artístico-, en los pasados Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), hace cuatro años.

"Estoy emocionada, estoy muy feliz; ha sido un día increíble; he conseguido la medalla. ¡¡Yuuuhh!!", exclamó Queralt, en declaraciones facilitadas a EFE desde Zhanggjiakou por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI). "Ha sido increíble, he empezado un poco mal y luego me han venido todos los nervios, pero he sido capaz de conseguir la ronda que quería, en la segunda; una ronda por la que he estado trabajando mucho, mucho tiempo. Muchos años. Estoy muy feliz", manifestó Queralt en China nada más conseguir la medalla de plata. “Después de esa primera ronda me han venido todos los nervios, me ha venido toda la presión, me han venido todos los pensamientos de lo importante que es esto para mí y, sin embargo, creo que me ha venido también una fuerza de no sé donde para sacar esta ronda por la que tanto tiempo llevo trabajando y ha salido y con esto me han dado la segunda plaza”, comenta emocionada con la voz entrecortada. “La segunda posición detrás de Chloe, que es una rider y deportista increíble es un honor muy grande y por lo que estoy muy orgullosa”.

“Quería esto mucho, llevo muchos años trabajando por esto. Obviamente después de tantos intentos en los Juegos, es fácil llegar a pensar, ¿por qué no? ¿por qué no llega? Y, finalmente, ser capaz de hacerlo hoy… es algo por lo que estoy muy, muy contenta, aún no me lo puedo creer", aseguró la catalana. “Me he enfocado en hacer la ronda que quería. Sabía que era una ronda muy potente, con mucha variedad y, aunque tras la primera ronda pensaba que no estaban valorando, luego sí que han valorando que estoy empezando con Switch Backside y que estoy haciendo una ronda con muchísima variedad y con calidad”, ha relatado. “Lo que me ha venido a la mente tras ver la medalla ha sido toda la gente que me ha estado apoyando desde el principio: mi familia, mis amigos, toda la gente que ha sufrido los momentos difíciles conmigo y toda la gente que ha vivido esto desde el primer momento”., concluye.

May Peus: "Queralt se lo merecía, el deporte ha hecho justicia con ella"

May Peus, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) declaró a EFE desde Zhangjiakou que "nos alegramos muchísimo por Queralt, que ha ganado una medalla que llega en un momento óptimo para ella, después de muchos años luchando por esa medalla, muchos años trabajándola", explicó, en conversación telefónica con EFE desde China, el presidente de la federación española. "Llevaba dos medallas en Mundiales y le faltaba ésta, que es la primera medalla de plata para los deportes de invierno españoles en unos Juegos. Dos medallas seguidas en unos Juegos para nuestro país es algo inédito", indicó el máximo mandatario de la nieve española. "Queralt se lo merecía, la verdad es que el deporte ha hecho justicia con ella", comentó a EFE desde Zhangjiakou este jueves el presidente de la RFEDI.