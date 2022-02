Alejandro Valverde Belmonte no podrá correr este sábado la que iba a ser su última Vuelta Ciclista a Murcia. Dos casos positivos en el Movistar entre los corredores que estuvieron en la Vuelta a Valencia la semana pasada, el alemán Juri Hollmann y el colombiano Einer Rubio, son el motivo. El equipo telefónico ha decidido, por precaución y por temor a que aparezcan nuevos casos, que ni Valverde ni Jorge Arcas, Íñigo Elosegui, Gregor Muhlberger y Enric Mas participen el sábado en Murcia, el domingo en la Clásica de Almería y el lunes en la nueva Clásica de Jaén que ha diseñado el seleccionador nacional de ciclismo, Pascual Momparler.

«Sin Vuelta a Murcia y Clásica de Jaén. Mucha pena por no poder despedirme como es debido de la carrera de casa o de descubrir el recorrido de Momparler, pero toda precaución es poca ahora mismo. Mucha suerte a los compañeros del Movistar Team este fin de semana», fue el mensaje que lanzó ayer en su cuenta en la red social Twitter Alejandro Valverde unos minutos después de publicar el Movistar Team que «antes los casos vividos en Valencia, por precaución sanitaria, Movistar Team no alineará en carrera esta semana en España a sus participantes en la Vuelta a la Comunidad Valencia. Eso supone que Alejandro no estará en su Vuelta a Murcia ni en la Clásica de Jaén. ¡Pero volverá pronto a correr!».

El equipo que traerá a Murcia la escuadra con sede en Pamplona es ahora mismo una incógnita, pero dentro del mismo podría estar el ciezano José Joaquín Rojas, que aún no ha debutado en 2022.