Uno de los futbolistas imprescindibles para Mario Simón es Armando Ortiz. El capitán grana solo ha sido suplente en uno de los veinte partidos ligueros que ha disputado el equipo. Fue frente al Hércules en el Rico Pérez cuando el murciano fue relegado al banquillo, y la decisión no acabó dando resultado, al caer los murcianistas por 3-0.

Pues este domingo ante el Mar Menor, Armando tampoco podrá estar en el once titular. En esta ocasión será por sanción. Ante el Intercity veía la quinta amarilla y tendrá que cumplir un partido de castigo. Pero lo que en las semanas anteriores hubiera sido un gran problema para Mario Simón, en esta jornada la ausencia del centrocampista no abrirá ninguna crisis. Y es que, el técnico grana podrá contar con Pablo Ganet, ya de vuelta tras participar con su selección en la Copa África. Con el guineano reintegrado desde hoy al trabajo de grupo, las alternativas aumentan con vistas al once que salte al terreno de juego el domingo ante el Mar Menor.

Porque estará Ganet pero también estará Athuman, por lo que si Simón quiere que el primero juegue un poco más liberado, siempre podrá utilizar al de Kenia en la posición que habitualmente ocupa Armando Ortiz. Si finalmente ambos ocupan el doble pivote, el que podría salir favorecido es Julio Gracia, quien en los últimos partidos ha aparecido más en tareas defensivas que en ofensivas.

Si Armando se quedará fuera de la convocatoria por primera vez en lo que va de temporada; Ganet volverá a la lista casi un mes y medio después. El guineano jugó su último partido el 19 de diciembre frente al Mancha Real. Tras el parón navideño se incorporaba a su selección para disputar la Copa África, competición en la que alcanzó los cuartos de final.

En ese periodo el Real Murcia se enfrentó al Toledo, al Marchamalo y al Recreativo Granada, consiguiendo dos victorias y un empate, lo que hizo que el centrocampista apenas fuese echado en falta.

Era eliminado el domingo 30 de enero, pero no regresó a Murcia hasta el pasado sábado por la tarde, por lo que tampoco pudo estar en la convocatoria para el choque ante el Intercity. Su ausencia unida a la de Athuman, sancionado, obligó a Mario Simón a cambiar su sistema más habitual, apostando por un 4-4-2, en el que Armando y Julio Gracia encabezaron al equipo desde el centro del campo.

Ya esta semana , Ganet se irá reintegrando a los entrenamientos del equipo para volver a vestirse la grana el próximo domingo ante el Mar Menor.

Para el encuentro frente a los de Javi Motos, Mario Simón también tendrá disponible a un Athuman que, entre unas cosas y otras, no acaba de encontrar la regularidad. Cuando acumulaba tres choques con 90 minutos cada uno, frente al Marchamalo se cayó por lesión. Volvió ante el Recreativo Granada, pero al ver la quinta amarilla, el jugador no pudo estar en el último compromiso ante el Intercity.

A diferencia de los dos encuentros anteriores, en los que actuó como central, en esta ocasión podría ser una de las novedades en el centro del campo.

El internacional renuncia a cobrar el mes que ha estado con su selección

Pablo Ganet, según informó ayer la web del Real Murcia, ha renunciado a cobrar su nómina durante el tiempo que no ha podido ayudar al equipo grana al encontrarse concentrado con la selección de Guinea Ecuatorial para disputar la Copa África. «El Real Murcia desde el principio sabía de la condición del centrocampista de los compromisos internacionales del jugador, dando el visto bueno, y el futbolista, para ayudar al equipo, decidió no percibir ningún aspecto económico durante su estancia con Guinea», indicaba el club murcianista. Y es que Ganet afirma que quiere «estar al 100% en el Murcia y ayudar en todo lo posible al club». Ya de vuelta, el centrocampista indica que está «al 200% en el Real Murcia» y que quiere «aportar ese granito de arena necesario para darle alegrías a la afición y conseguir los objetivos que todo el mundo desea».