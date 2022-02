Jarro de agua fría para la Vuelta Ciclista a Murcia. Su principal reclamo, el murciano Alejandro Valverde, no estará este sábado en la línea de salida. Así lo ha decidido su equipo, el Movistar, debido a varios casos positivos detectados entre los participantes de la Vuelta a Valencia de la semana pasada, en la que el veterano campeón del mundo, ´que está ante su última temporada en el pelotón profesional, acabó en la quinta posición de la clasificación general.

🗒️ Ante los casos vividos en Valencia, por precaución sanitaria, Movistar Team no alineará en carrera esta semana en España a sus participantes de Vuelta CV.



😔 ... Eso supone que @alejanvalverde no estará en su @VueltaRM ni en la @ClasicaJaen. ¡Pero volverá pronto a correr! 🙏 — Movistar Team (@Movistar_Team) 9 de febrero de 2022

“Sin Vuelta a Murcia y Clásica de Jaén. Mucha pena por no poder despedirme como es debido de la carrera de casa o de descubrir el recorrido de Momparler, pero toda precaución es poca ahora mismo. Mucha suerte a los compañeros del Movistar Team este fin de semana”, es el mensaje que ha escrito en su cuenta en la red social Twitter Alejanadro Valverde unos minutos después de publicar el Movistar Team que “antes los casos vividos en Valencia, por precaución sanitaria, Movistar Team no alineará en carrera esta semana en España a sus participantes en la Vuelta a la Comunidad Valencia. Eso supone que Alejandro no estará en su Vuelta a Murcia ni en la Clásica de Jaén. ¡Pero volverá pronto a correr!”.