El Pitín disfrutó de uno de los mejores partidos que se han visto esta temporada en San Javier, pese a no haber habido goles (0-0), entre un Hércules que venía con la intención de no alejarse de un liderato que perdió el fin de semana pasado, y un Mar Menor que llegaba de perder tras siete jornadas imbatido, y aunque con aspiraciones distintas a las del conjunto alicantino, no quería alejarse de la zona segura de la tabla.

Tras guardarse un respetuoso minuto de silencio por Hilario Martínez, un empleado vinculado históricamente al Hércules, el conjunto entrenado por Sergio Mora, que venia desde el primer momento a llevarse la victoria, supo reflejar un dominio que el Mar Menor, con una defensa muy bien plantada en la que destacó Javi Ramírez, pudo frenar. Pese a este dominio claro, los visitantes no pudieron llevar el peligro hasta la meta de Facu Ackermann. En el minuto 15 llegaría la primera ocasión clara para los locales, tras un contragolpe de los de Javi Motos que Vázquez, el debutante sanjaviereño y uno de los más destacados sobre el césped, terminó poniéndole un balón perfecto a Ballesta, cuyo remate de cabeza se fue rozando el larguero. A partir de ahí, el partido se niveló, con un Mar Menor que plantó cara a un Hércules que salió en tromba. Aun así, los visitantes siguieron llevando el peligro al área local, sobre todo con jugadas llevadas a cabo por Pedro Sánchez, el jugador más incisivo del conjunto alicantino en los primeros 45 minutos. Pasada la media hora, sería el propio Sánchez quien se sacó de la manga un fuerte disparo que se fue algo desviado de la meta de Ackermannn, y dos minutos más tarde, sería Borja Galán el que puso a prueba a Facu, quien en una gran intervención logró despejar a saque de esquina. Con esta igualdad en intensidad y ocasiones se llegó al descanso. En la segunda mitad, el Mar Menor pareció haber aprendido la lección con respecto a la intensidad reflejada en los primeros compases por los visitantes. La iniciativa pasó a ser del equipo marmenorense, y esta se tradujo en ocasiones de peligro. Así, un gran pase de Morros fue cabeceado por Silvente, que acababa de sustituir a un desafortunado Ubis, pero su remate salió rozando el poste en otra buena jugada de los de Javi Motos. Las llegadas locales se sucedían, y sería Alberto Vázquez el siguiente en probar fortuna con un disparo desde fuera del área. En los últimos 15 minutos, el equipo alicantino se lanzó al ataque al ver que su objetivo se complicaba cada vez más, y a raíz de esto se sucedieron varias jugadas peligrosas para la meta local, como un cabezazo de Carlos David repelido por Ackermann. Cuando el partido enfilaba el minuto 90, un disparo de Molinero de libre directo salió rozando el larguero y a punto estuvo de sorprender al guardameta visitante en lo que hubiese sido un espectacular gol del capitán del Mar Menor. Un partido brillante el brindado por Mar Menor y Hércules que, aunque sin goles, acabó con un justo reparto de puntos que deja algo más satisfecho al Mar Menor, que se asienta en la zona tranquila de la tabla, y no tanto a un Hércules que ve cómo el liderato se le aleja cada vez más.