Ante un Cartagonova abarrotado, que se volcó con su equipo para llevarlo en volandas hasta la victoria, el Cartagena falló. Ante una oportunidad inmejorable para dar un golpe sobre la mesa y afianzarse en los puestos de promoción, el Cartagena falló. Ante la ocasión de alejar a un rival directo por el play off, el Cartagena falló. Los de Luis Carrión se toparon con un rival mucho más sólido, activo y convencido de su juego, fueron dominados durante casi todo el encuentro y sufrieron con y sin balón. Los amarillos, mejor plantados en el césped, leyeron el partido a las mil maravillas y cogieron siempre a contrapié a los locales con continuas recuperaciones de balón con las que hicieron sufrir a los albinegros. Una peligrosa jugada de Jonathan Viera provocó el penalti de Datkovic que supuso el 0 a 1 y un fallo de Pablo Vázquez en la salida de balón significó el segundo antes de la media hora de partido. El doble castigo fue suficiente para sacar del partido a un Cartagena que, a pesar de intentarlo hasta el final, fue incapaz de generar el peligro necesario para recortar distancias en el definitivo marcador de 0 a 2.

En los primeros minutos del partido, Dauda y Gallar merodearon el área contraria intentando sorprender a Las Palmas y Gastón Silva se unió al ataque con un buen centro que no llegó por poco a Rubén Castro en el centro del área. No obstante, el buen inicio del Cartagena se quedaría en un espejismo y pronto se hizo con el control del partido el equipo canario.

Tras la fulgurante salida albinegra, el centro del campo amarillo ganó la partida a Tejera y Bodiger, a los que se les vio algo perdidos en la primera mitad. Fruto de las constantes pérdidas cartageneras y la mayor posesión de Las Palmas, el partido se fue volcando hacia la meta de Marc Martínez. Tras un saque de esquina, la UD Las Palmas montó una rápida contra con un pase en profundidad a Jesé que lo plantó solo en el área tras vencer en velocidad a Julián Delmás. El delantero, sin embargo, remató demasiado cruzado ante el meta catalán.

Después de varios minutos de control visitante, llegó el primer tanto de Las Palmas, desde el punto de penalti. Jonathan Viera recibió en el área, recortó sobre Pablo Vázquez y disputó un balón dividido con Datkovic al que el canario llegó antes. En el intento por despejar, el central albinegro cometió el penalti que supuso el 0 a 1 a los quince minutos de juego, obra del propio Viera, que definió a la izquierda de Marc Martínez.

El equipo de Luis Carrión sufrió unos minutos de bloqueo mientras Mfulu y Loiodice siguieron moviéndose con soltura en los espacios entre las líneas albinegras y dominando el ritmo del partido, sin embargo, el segundo tanto canario llegó en una jugada sin aparente peligro. Vázquez recogió un balón suelto en su campo y regaló la pelota a Kirian con la defensa descolocada. El centrocampista filtró un gran pase para Jesé y el diez definió a la red con un fuerte disparo desde dentro del área para hacer el 0 a 2 antes de la media hora de encuentro.

Antes de finalizar la primera parte, los locales mejoraron y tuvieron oportunidades para recortar distancias. Después de un buen centro de Gallar en una falta lejana, Raúl Fernández sacó providencialmente un gran remate de Vázquez palmeando el balón por encima del larguero. No obstante, los de Las Palmas tuvieron en la cabeza de Loiodice el tercero del partido, pero su remate desde el área pequeña fue directo al cuerpo de Marc Martínez, que despejó el cuero sobre la línea.

Dauda puso el peligro de su equipo antes de la marcha a vestuarios con un disparo potente que detuvo Raúl Fernández y con un centro raso al que casi llega Okazaki, pero el partido se marchó al descanso con la doble ventaja de los canarios.

El Cartagena salió de vestuarios con más actitud que en los primeros cuarenta y cinco minutos, adelantó sus líneas y ejerció una presión más alta en campo contrario, sin embargo, las constantes imprecisiones mermaron la capacidad ofensiva de los de Luis Carrión. A los diez minutos de la reanudación, Jonathan Viera volvió a crear peligro con una jugada en la que recortó varias veces dentro del área y cedió el balón para el remate de Kirian, pero el golpeo se marchó fuera por poco. Los albinegros lo intentaron con una mayor posesión de pelota y los canarios se replegaron esperando hacer daño a la contra, plan que cumplieron a la perfección. En otro fallo en la salida desde atrás, la delantera amarilla olió sangre, robó la pelota y finalizó la jugada con un desviado disparo de Mesa que pudo aumentar la ventaja. Poco después, Marc salvó al equipo saliendo a los pies de Moleiro cuando se plantó solo en el área tras una veloz contra de los canarios. El meta barcelonés dio una vida extra a los suyos, pero no pudo ser aprovechada en los minutos restantes.

Los de la trimilenaria, tras un tramo de incapacidad ofensiva, consiguieron crear peligro con el cronómetro muy avanzado e, incluso así, no pudieron materializar sus ocasiones. Ortuño, que entró sustituyendo a Gallar en un intento por ganar presencia arriba, cumplió su cometido y estiró al equipo controlando balones y asociándose bien con Rubén Castro. El grancanario, por otro lado, no tuvo su día ante su exequipo y erró las pocas ocasiones que tuvo en el tramo final del encuentro. El experimentado delantero del Cartagena recibió un buen balón de Ortuño en el área y recortó a los centrales, pero su disparo no cogió portería en una oportunidad que pudo significar el 1 a 2. El ariete tampoco pudo enviar a la red un balón que le cayó rebotado dentro del área y que intentó colocar en la escuadra de vaselina, desperdiciando otra buena oportunidad.

Poco a poco, el partido se fue apagando y el Cartagena, que luchó hasta que tuvo opción, bajó los brazos en el descuento aceptando la superioridad visitante y la derrota merecida. El 0 a 2 pone por delante en la clasificación a Las Palmas con los mismos puntos que el Cartagena -39-, pero con dos victorias en los dos enfrentamientos directos. Tras una semana en los puestos de play off, el Cartagena baja hasta la octava plaza de la tabla y deja escapar la oportunidad de afianzarse en la zona alta.

Carrión: "Hemos bajado los brazos y eso no puede volver a pasar"

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, analizó el partido en rueda de prensa tras la derrota de su equipo ante Las Palmas. En un balance general del encuentro, el técnico admitió que el grupo estuvo mal en muchos aspectos. «No hemos estado muy acertados en muchas facetas del juego. En la ofensiva hemos estado tan mal que no hemos aprovechado el espacio que nos dejaban a la espalda. Defensivamente hemos estado a un ritmo bastante más bajo que otros días y eso nos ha costado el partido», afirmó Carrión.

Más en profundidad, el jefe del banquillo albinegro explicó que el equipo falló en la lectura del partido. «No hemos aprovechado los defectos del rival. Sabíamos que iban a presionar arriba y que íbamos a tener espacio a la espalda y hemos estado mal en esa lectura. Además, nos han ganado bastantes duelos y segundas jugadas», expresó. No obstante, algo que enfadó al entrenador fue la actitud de los suyos al final del encuentro. «Lo peor que hemos hecho ha sido bajar los brazos, porque con un gol nos metemos en el partido, y eso no puede volver a pasar», aseveró.

El técnico admitió también que, en la lucha por el play off, el equipo debe mejorar. «Cuesta mucho ganar y hoy se ha demostrado. Tenemos que aumentar el ritmo y mejorar para pelear con los que están arriba. Hoy -ayer para el lector- Las Palmas ha estado bien, pero nosotros hemos estado muy mal. Puedes tener un mal partido en una liga tan larga y nos ha pasado, pero ahora se verá el equipo que somos. En Ibiza intentaremos ganar porque después de perder hay que ir a por la victoria», aseguró el de Barcelona.

Ante los errores individuales de Datkovic -en el penalti- y Vázquez -en la jugada del 0 a 2-, Carrión defendió a sus jugadores. «Los errores son parte del fútbol y no voy a achacar la derrota a errores individuales porque es como quitarme la culpa yo. Nadie quiere fallar. El hecho de atraer a los rivales nos ha dado la victoria en muchos partidos y hoy nos ha costado una pérdida y no le doy importancia», expresó.

Ante la importante baja de Pablo De Blasis, el entrenador expresó que el rendimiento del equipo no se debe ver afectado por la falta de un jugador. «El año pasado nos faltó Gallar muchos meses y el equipo funcionó bien. Está claro que es un buen jugador que nos habría dado más asociación por dentro. No debería haberse notado porque deberíamos haber hecho otras cosas para que no se notara. Hemos querido hacer lo mismo con menos gente por dentro y hemos perdido más balones. Está mal leído», aseguró.

Por último, el entrenador explicó su decisión de introducir a Okazaki con la baja de Pablo de Blasis en lugar de Neskes. «No ha surgido la oportunidad porque he entendido que Okazaki estaba mejor o que Nacho Gil ha ido mejorando cada vez más, pero sigue siendo un jugador importante para nosotros y tiene que seguir peleando. Aquí, lo que tiene que hacer todo el mundo es ganarse el sitio y hacerme ver que estoy equivocado», concluyó Luis Carrión.