Si han visto la película de Blancanieves, seguro que solo con decirles ‘ay ho, ay ho’ es suficiente para que su mente se ponga a trabajar y, sin casi esfuerzo, empiecen a tararear una canción con la que ha crecido toda una generación.

Pues esa musiquita que acompañaba en sus tareas en la mina a los siete enanitos bien podría ser la canción oficial de esta temporada para el Real Murcia de Mario Simón. Porque aunque en el cuento grana todavía no hayan aparecido los diamantes y rubíes que iluminan los ojos de los protagonistas del cuento escrito por Jacob Grimm, Mario Simón ha conseguido convencer a sus jugadores de que, a falta de creatividad, toca cavar, cavar y cavar. Y lo ha hecho creer hasta el punto de que independientemente de que se llamen Julio Gracia o Santi Jara, o de que estén programados para otro estilo de juego, nadie renuncie a coger el pico y la pala para sobrevivir entre un grupo de equipos con mucha más calidad en sus plantillas.

Ayer, ante el Intercity de Siviero, once enanitos bajaron a la mina, y al ritmo del ‘cavar, cavar y cavar, cavar de sol a sol’, esa canción que se grabó en nuestros cerebros gracias a Disney, el Real Murcia sacó lo único que pudo sacar del estadio Antonio Solana.

El Real Murcia sacó un punto, porque el Real Murcia fue a por un punto, un punto ante un rival que no sabe lo que es perder en casa, un punto que, pese a que ninguno de los de arriba ganó, no permite ascender al primer puesto, pero un punto que te puedes permitir cuando visitas a un equipo que está en la misma lucha que tú.

No pudo ganar nunca el Real Murcia, porque el Real Murcia no tiró ni una vez entre los tres palos de la meta de Manu Herrera. No pudo ganar el Real Murcia, porque el Real Murcia o se olvidó de atacar o realmente el mercado de invierno no ha servido para tapar las carencias ofensivas de los granas, pero, a falta de creatividad, el Real Murcia puso sobre la mesa todo el músculo que tiene para sumar lo único que podía sumar en el Antonio Solana.

No es Manu Pedreño el más veterano de la zaga. Tampoco el más experimentado. De hecho, el murciano no lleva ni un mes vistiendo la grana. Pero, siguiendo una línea ascendente, ayer, en un campo complicado y ante un rival con grandes nombres en ataque, asumió el papel de ‘Sabio’, el líder de los siete enanitos, para, junto a Alberto González, presumir de que la zaga es la línea más fiable del Real Murcia.

Daba igual que el Intercity creciese por bandas, o que a los de Siviero apenas les costase avanzar metros, daba igual porque entre los errores propios -nunca fueron capaces de tomar buenas decisiones en el último pase-, y la concentración de los centrales murcianistas, a los que se iba sumando Armando una y otra vez, los alicantinos no fueron capaces ni una vez de poner en aprietos a Serna.

Y mira que lo intentaron a lo largo de la primera parte. Era una arremetida tras otra. Porque el Real Murcia se acababa en defensa, porque el Real Murcia no era capaz de avanzar un metro, porque la falta de ideas en el Real Murcia ya es un habitual. Las constantes imprecisiones y los errores a la hora de sacar el balón, facilitaban el dominio de los de Siviero, dominio un poco mentiroso, porque los locales apenas hicieron temblar a la zaga grana.

Cavaban y cavaban los centrales. No paraban con el pico y la pala. Pero por más que trabajaban, nunca aparecían los brillantes y los rubíes. Y no aparecían porque el Real Murcia no los tiene. No los tenía antes de enero y tampoco los tiene después. No los tenía antes de enero porque Manolo Molina no los encontró en el verano. Y no los tienen después porque Manolo Molina no ha sido capaz de atarlos en el mercado invernal.

Debería ser esa luz Julio Gracia, pero, tras veinte jornadas, apenas ha dejado dos chispazos el andaluz. Pero posiblemente no tenga la culpa el centrocampista. Posiblemente es que le obligan a hacer una tarea no tiene nada que ver con poner claridad al juego grana.

Porque Mario Simón ha convertido a su mejor hombre en otro enanito más, en otro enanito que cava y cava, en un enanito tan dedicado a pelear y robar balones que desaparece cuando toca mirar al frente.

Hasta Santi Jara, decisivo ante el Recreativo Granada, entendió ayer que no lo va a tener fácil en el Real Murcia. Y no lo va a tener fácil porque, pese a su carta de presentación, este domingo ya fue castigado a una banda que no es la suya. Por la izquierda tuvo que comparecer el manchego, que se apagó como el sol en un día nuboso. Apenas se notó su presencia en un ataque donde solo Dani García lo intentó en la primera parte con dos balones que se marcharon desviados.

Y mientras Santi Jara vivía su primera condena a una zona que no es la suya y a un trabajo más de ayudar en defensa que de crear en ataque, Pablo Haro intentaba por la derecha armar la caballería junto a Mario Sánchez. Fueron los más activos ofensivamente, los únicos que intentaron relanzar a los suyos, pero pocas veces tuvieron la claridad necesaria para encender la mecha.

Si la primera parte fue un tostón, la segunda no varió mucho. Quería Mario Simón mirar al banquillo y tener alternativas, pero después del mercado invernal y en un día en el que Athuman estaba sancionado y Ganet sigue ‘en paradero desconocido’ siete días después de ser eliminado de la Copa África, pocos recursos tiene el Real Murcia a los que agarrarse para revolucionar los partidos.

Salió Juan Fernández y Saura, pero ninguno de los dos impulsó al Real Murcia cuando el Intercity ya empezaba a desistir ante el muro grana; lo intentó Jara por el centro, pero tampoco era suficiente; y mientras los granas se agarraban al punto, los de Siviero tuvieron un último intento. Posiblemente el mejor.

Pero después de mucho cavar y a falta de diamantes y rubíes, el Real Murcia encontró madera, la madera que evitó el gol de Pol Roigé en el 85, la madera que mantuvo un 0-0 que, unido a la derrota de La Nucía y al empate del Hércules, deja la cabeza de la tabla al borde de un ataque de nervios.

Mario Simón: «Estamos preparados para competir con cualquier rival»

Mario Simón reconoció que al equipo le costó adaptarse en la primera parte ante el Intercity, pero que en el segundo periodo «estuvimos más cómodos y mejor plantados». Eso sí, el técnico grana cree que «nos ha faltado estar bien en la toma de decisiones. Posiblemente el desgaste de la primera parte haya hecho que no tuviésemos la chispita en los metros finales para generar más».

Para Simón, el Real Murcia actual es un equipo «más sólido y más maduro». «Estamos asentados porque tenemos más confianza», decía, añadiendo que en el día de ayer el equipo demostró «madurez ante un rival que es de los mejores del grupo».

«El Real Murcia tiene que pelear por el liderato. Ya hemos demostrado que estamos preparados para competir con cualquier rival. Al Intercity le hemos sacado cuatro puntos, a La Nucía le ganamos en su casa... Todo está muy igualado, por eso partidos con rivales de abajo también van a servir para medir dónde va a estar el equipo».

Por último, Mario Simón destacó a Manu Pedreño, del que dijo que «es un ejemplo de competitividad, de tener ganas de venir al Real Murcia».