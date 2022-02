Hace años se popularizó un vídeo sobre el bobo ibérico simulando la voz del inolvidable Rodríguez de la Fuente. La casuística y los avistamientos, demuestran que esa especie está más extendida que nunca. Y, además, dada la ausencia de predadores, algunos ejemplares adquieren proporciones desmesuradas. Ríanse, amigos, de las míticas catorce puntas.

El último gran bobo ha sido localizado en Cataluña. Un tal Alfons Godall, vicepresidente que era de la Fundación del Barça, campó por twitter hecho un berrendo lanzando lengüetazos a diestro y siniestro, babeando y bobeando contra cuanto sonara a español. Dentelladas no podía porque los de esta especie nacen capados de colmillo.

Con la ocurrencia de traducir el apellido Nadal al castellano -Navidad- para desnaturalizar en plan despectivo al ilustre balear, bobeó contra nuestra selección nacional de fútbol, el Real Madrid, Alonso y los éxitos de cualquier equipo o deportista que por colores, querencias o manifestaciones suene a español. Hace años, llamaba mercenarios a los barcelonistas que triunfaban con España.

A un tonto solemne, porque también aprovechó inoportunamente el emblemático éxito de Nadal en Australia, cabe hacerle puntualizaciones. Usted puede ser catalanista, independentista o lo que quiera, y, naturalmente, es respetable si lo defiende con argumentos razonables, que siempre hay. De hecho, muchos debatimos con amigos catalanes al respecto y llegamos o no a consensos puntuales en uno u otro sentido, que también existen.

Pero demuestra indigencia histórica cuando habla de España como nación enemiga. Mire, bobo, Cataluña es una indudable realidad que se enriquece con singularidades que bien podrían definirla como nación, con matices, claro, pero nunca lo ha sido. Para mayor abundamiento, vaya usted a la escuela, o mire si cualquier otra nación real de Europa o del mundo, e incluso organizaciones políticas, económicas o culturales que existan o hayan existido, la han tenido como tal a lo largo de la historia. Cero patatero.

Otra cosa es que lo pueda ser en el futuro, que ahí no entro; la legalidad y la ciudadanía dirán. Pero empezar señalando enemigos, donde la mayoría no se tienen por tales respecto a su Cataluña natal, no parece buen camino.

Aparte, debería preocuparse por la salud. Las consecuencias patológicas personales que confiesa tras cualquier éxito de deportistas que se tienen por españoles o representan a la nación española, pueden cancerar la bobería digestiva que sufre. Cuando no aceleren su demencia boba por falta de la nobleza deportiva que ponderábamos la semana pasada. Hágaselo mirar, porque sus padecimientos van para largo.

Pero este bobo no es un caso aislado. Los hay de todos los colores y categorías. Por ejemplo, también hemos sabido hace poco que existe el bobo ministerial. Alberto Garzón, que tiene el BOE a mano, en lugar de utilizarlo para racionalizar el sector ganadero y poner límites y normas saludables a las grandes explotaciones, si es que es necesario y lo considera oportuno, con el debido asesoramiento de expertos en salud animal y humana; lanzó una demencial proclama universal contra la calidad de determinados productos cárnicos españoles. Es decir, un ministro de España contra la marca España.

Y es que, un síntoma distintivo del gran bobo ibérico es la diarrea lenguaraz. Y otro, el carácter mesiánico de sus desbarres. En el mejor de los casos, meten la gamba por causas discutibles. En el peor, son iluminados peligrosos por utopías que han causado históricamente, y causan todavía, más desastres que bondades a la humanidad.

Pero no hay que confundirse con el bobo aparente. El diputado Alberto Casero, del PP, se ha sacrificado para parecer otro gran bobo ibérico. Es posible que sea una estratagema política para aprobar la reforma laboral del Gobierno, presionada la cúpula pepera por sus aliados naturales de la patronal, temerosos de posibles alternativas. Quizá hayan salvado los muebles con una jugada maestra.

Finalizando con el bobo por navidad, cabría señalar que no es una gilipollez puntual, sino genética. Si la hombría de bien pudiera medirse en un ranking y Rafael Nadal meara hacia abajo, a ese pobre hombre no lo llegaría ni la humedad.

En resumen, siendo licenciado universitario, más que bobo por un rato de gloria boba, copiando a Mota, es un bobo para siempre.

A todo esto, el Sevilla hizo la gata en Pamplona y el Atlético, de don Tancredo en Barcelona una hora larga. A Lopetegui le tiemblan las piernas cerca de la gloria y Xavi le puso un piso a Simeone; ¿inicia su ocaso?

Entre bobos y deporte, espectáculo que no cesa.