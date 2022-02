El fútbol es un deporte fascinante porque todo puede pasar y donde hacer un pronóstico es más que complicado. El equipo más pequeño siempre puede dar la campanada ante el equipo más grande. Puede pasar de todo. Pero lo normal, en escuadras de similar armamento y categoría, es normal que gane el que más ganas le ponga. Y ayer, en La Condomina, el que más ganas le puso fue el Alcoyano. Sobre todo, en una segunda mitad en la que el UCAM Murcia salió a verlas venir y a aguantar el gol conseguido por Moyita en la primera mitad.

Cuando en el fútbol juegas a especular, lo normal es que pierdas. Y la parroquia universitaria no iba a ser una excepción. El Alcoyano hizo un ejercicio de fe viendo que la propuesta del UCAM Murcia era dejar que pasaran los minutos de la manera más cómoda posible. Todo lo bueno que se hizo en la primera mitad, se tiró por la borda tras el descanso. Y es que, el UCAM, sin llegar a hacer una gran primera parte, sí que hizo un trabajo decente y aprovechó su ocasión parar irse con ventaja. Parecía tener el partido controlado, pero la irregularidad de este equipo volvió a ser decisiva en el resultado final.

Tampoco ayudó el planteamiento de Salva Ballesta, de nuevo en la grada por segundo partido consecutivo. Su puesto lo ocupó Juan Maraver, pero las órdenes siempre las da el míster principal aunque esté en la grada. El planteamiento del zaragozano en la segunda mitad condenó al equipo, aunque en la rueda de prensa posterior al encuentro intentara convencer a la prensa de que querían el segundo gol haciendo cambios ofensivos. Pero no. La realidad es que los cambios llegaron cuando Salva vio las orejas al lobo. Cuando el Alcoyano empató y veía que la cosa no iba a quedar ahí. Entonces, decidió reaccionar, pero ya era demasiado tarde, porque unos solos minutos después, iba a culminar la remontada.

Pero aunque Salva Ballesta sea el máximo responsable de la situación, tal y como reconoció ayer, no es menos cierto que los jugadores tienen su gran parte de culpa. Más los que llevan ya un tiempo, que los que acaban de llegar, por supuesto. Ayer, sobre La Condomina, casi todos los jugadores sufrieron excesiva relajación y no dieron el nivel que se presupone de algunos. Liberto, aunque lo intentó y fue de los más activos, estuvo muy fallón a la hora de centrar y tomar decisiones; la dupla Xemi-Rubén Mesa, también estuvo desaparecida durante gran parte del encuentro; Isi Ros no aportó absolutamente nada desde que salió, al igual que Manu Garrido. En el centro, Corbalán fue el único que dio empaque, pero se fue contagiando del resto de sus compañeros. En defensa, no sufrió en muchos tramos del partido, pero se derrumbó en dos o tres ocasiones más de lo que debería hacerlo y así vino el segundo gol. Debutaron en los laterales Moi Delgado, que aguantó 50 minutos después de muchos meses sin entrenar, y también lo hizo José Antonio Caro. Los dos tuvieron un papel aceptable, de más a menos, como todos.

El partido tuvo varios tramos de similitudes con el del Linense. En aquella ocasión, el UCAM Murcia se adelantó en el minuto 15 por mediación de Xemi, y esta vez fue en el 12 con gol de Sergio Moyita. En ambos partidos, los minutos previos al gol del UCAM fueron realmente buenos, mostrando su mejor cara. Pero después del gol, en los dos partidos se produce un bajón de rendimiento. Ya sea por aspecto psicológico, de no saber manejar ventajas, u órdenes desde el banquillo. En cualquier caso, mala pinta. La principal diferencia fue que el Alcoyano sí aprovechó sus ocasiones, y el Linense no. Pero en los dos, el UCAM cedió el control después de marcar.

Lesión de Biel y remontada

La lesión de Biel Ribas y la remontada del Alcoyano son dos hechos que fueron de la mano. Cuando el arquero se retiró del campo, en el minuto 58, por aparentes molestias en el gemelo, el UCAM Murcia aún iba ganando 1-0. Salió Pedro López, que debutó con la elástica azuldorada, y a los diez minutos, ya había encajado dos goles. Debut para no recordar del guardameta en La Condomina. Eso sí, en ninguno de los dos goles tuvo una influencia directa. Es decir, poco pudo hacer ante los goles del Alcoyano. En el primero, Pablo Carbonell clavó una falta directa en la base del palo que era muy difícil de detener. En el segundo, una buena acción por banda derecha entre los jugadores del Alcoyano derivó en un remate a placer, dentro del área pequeña, de Juanan.

Adelantó las líneas el conjunto universitario en los últimos diez minutos, pero como de costumbre, con más corazón que fútbol. Con más hombres de ataque, pero con las mismas pocas ideas. Porque en esto del fútbol también existe el karma. Y si juegas a no jugar, que aunque suene redundante así fue, vas a perder.

Oportunidad de oro perdida para el UCAM Murcia, que se mete en un buen lío. Sigue estando a tres puntos de la salvación, pero tiene dos partidos más que Sabadell y Sevilla Atlético, sus predecesores. Tienen que cambiar muchas cosas para que la temporada termine en buen puerto en la casa universitaria.

Salva Ballesta: "El principal culpable de la mala situación soy yo"

Salva Ballesta se mostró autocrítico después de la derrota ante el Alcoyano en casa. Los universitarios cedieron ante los alicantinos después de una muy mala segunda mitad. No quiso Ballesta buscar agentes externos y no dudó en señalarse como máximo culpable. «El primer culpable soy yo. Habrá que darle una vuelta a la alineación, a los entrenamientos… Hay veces que apretarle demasiado a los jugadores no va con la manera de vivir de muchos jugadores. Somos conscientes de que somos un cuerpo técnico muy duro», explicaba. Aunque también tiró sutilmente las orejas a sus jugadores, a quienes les dijo entre líneas que «todo el mundo tiene que tener su parte de responsabilidad», decía tras recibir el segundo gol rival, que trenzó una pared que no pudieron parar.

Sobre el desarrollo del partido, Ballesta aprobó la primera mitad. «El equipo salió muy bien en la primera parte, tocando balón y encontrando fácil a Moyita. Hemos salido bien desde atrás con Armando y Fullana. Hemos conseguido lo que queríamos, el equipo estaba cómodo», expresaba.

Sobre la segunda, Ballesta no se mostró igual de satisfecho. «Hasta el 60, teníamos el partido controlado, pero el partido se vuelve muy loco. La situación del gol la teníamos trabajada. Tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos», finalizaba el zaragozano.