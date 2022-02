Con una jornada menos, todo sigue igual para el Real Murcia. Porque el Real Murcia desaprovechó otra oportunidad para demostrar que va cuando dice que está capacitado para luchar por el primer puesto no lo dice por decir. En un duelo directo, los granas empataron en el campo de un Intercity que no sabe lo que es perder desde el mes de septiembre, cuando fueron derrotados en Nueva Condomina.

Muy distinto ha sido el partido de este domingo al que se vivió en la primera vuelta en el estadio murcianista. Si en Murcia, los de Mario Simón se pasearon; en Alicante, el Real Murcia no ha podido dar un golpe sobre la mesa. Y no ha podido darlo porque en ningún momento ha sido esa la intención de los granas, porque los granas han acudido al Antonio Solana a salvar un punto, que es lo que finalmente han hecho, aunque ese punto no sirva para adelantar posiciones.

El músculo fue una vez más lo que salvó al Real Murcia. El gran trabajo defensivo de Alberto González y Manu Pedreño evitó males mayores ante un Intercity ambicioso ofensivamente pero al que le faltó acierto en el último pase. Por mucho que pisaron el área los de Siviero, por mucho que tuvieron amarrado al Real Murcia, Miguel Serna apenas sufrió en los noventa minutos. La única gran ocasión del partido llegó cuando faltaban cinco minutos para el final. Roger estrelló un balón en la madera, permitiendo respirar a un Real Murcia que a lo único que aspiraba es a que el marcador no se moviera.

Y es que de centro del campo para arriba, el Real Murcia fue completamente nulo. Como Manolo Molina no ha sido capaz de conseguir en el mercado invernal los fichajes que marquen la diferencia y que aporten la creatividad que falta desde que comenzó la temporada, el Real Murcia sigue siendo más de lo mismo. Apostó Mario Simón por Armando y Julio Gracia, con Haro y Santi Jara por bandas y Dani García y Andrés Carrasco en la delantera. Pero la vuelta de tuerca tampoco dio resultado.

Con Armando más pensando en apoyar a los centrales que a mirar hacia adelante, y con Julio Gracia anteponiendo el músculo al cerebro, el Real Murcia se mostró inofensivo en ataque. Tampoco ayudó que Santi Jara fuese desplazado a la izquierda, donde no pudo demostrar su calidad en el regate, ni que tuviera que estar más pendiente de ayudar a Madrigal en defensa que a encarar a la zaga local. Solo Haro y Mario Sánchez intentaron tirar de los suyos, pero las pocas veces que avanzaron, fueron incapaces de conectar con un Andrés Carrasco inédito.

Los únicos intentos del Real Murcia llegaron con dos disparos lejanos de Dani García. Más apretó el Intercity de Siviero, pero en ningún momento los alicantinos dejaron patente la calidad de sus jugadores de ataque, porque Borja Viguera y Benja fueron bien sujetados por la defensa grana, donde destacó especialmente Manu Pedreño. Se ha adaptado tan bien el central al puesto que tendrá difícil Héctor Martínez apartarle de la zaga.

El respeto y los miedos de la primera parte no desaparecieron en la segunda. Si en el primer periodo el choque fue un tostón, en el segundo, pese a que en ocasiones hubo más huecos, poco cambió. Con menos imprecisiones y menos pérdidas de balón, el Real Murcia se sentía cómodo siempre que no hubiera que mirar al área defendida por Manu Herrera.

Una ocasión de Pablo Haro que desvió un defensa fue lo poco que ofreció el Real Murcia en ataque. De hecho, al término de los noventa minutos, los de Mario Simón habían sido incapaces de tirar una vez entre los tres palos. No sirvieron de nada los cambios. Solo Santi Jara, que se desplazaba al centro desesperado al no oler el balón en la banda, ponía algo de criterio a un equipo que no puede permitirse tener a jugadores fuera de su posición o haciendo tareas que no les corresponden, como por ejemplo Julio Gracia. Ni los cambios solucionaron el problema. Javi Saura y Juan Fernández no ayudaron a mejorar la circulación de balón, y Boris apenas tuvo tiempo de aportar algo destacado.

Tampoco es que el Intercity mereciera más. Por mucho que avanzaban los alicantinos, eran incapaces de acertar en el último pase. Les faltó lo más importante, y lo pagaron cediendo un empate en casa. Y eso que a falta de cinco minutos pudieron cambiar el guion del partido, pero Roige estrelló el balón en la madera.

Al final un empate en un campo difícil, pero un empate que no sirve para dar un paso al frente en la clasificación. Un empate que parece confirmar que el Real Murcia tiene el músculo suficiente para llegar al final como equipo de play off, pero que no tiene la creatividad necesaria para poder luchar por ser campeón del Grupo.