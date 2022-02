Para encontrar la última derrota del Intercity, rival esta mañana del Real Murcia, hay que pensar concretamente en el equipo grana. Y es que el conjunto entrenado por Siviero no pierde desde que lo hiciera en su visita a Nueva Condomina el 19 de septiembre de 2021.

Nada tiene que ver el Intercity de aquel primer mes de la competición con el Intercity al que se enfrentará hoy el Real Murcia. Cuando los alicantinos visitaron el estadio grana, no sabían lo que era ganar. Y de Nueva Condomina salieron con un 2-0 y con la sensación de haber sido dominados por los de Mario Simón en el que a día de hoy sigue siendo el mejor partido de este curso.

Cuando hoy los murcianitas salten al terreno de juego, el Real Murcia tendrá enfrente a un equipo que no pierde desde el 19 de septiembre, un equipo que la pasada jornada ganó al Hércules y un equipo que es uno de los favoritos a alzarse con el liderato. Pero poco tiene que envidiar el conjunto grana a su rival, porque si ganan hoy, los de Mario Simón igualarían a puntos a los de Siviero y podrían dar otro paso más hacia el liderato.

Un triunfo ante el segundo clasificado demostraría que el Real Murcia va muy en serio, un Real Murcia que no pierde desde que se enfrentó a otro aspirante, concretamente al Hércules el 21 de noviembre.

Reforzado tras el mercado invernal, hoy Mario Simón tendrá más alternativas. De hecho, Santi Jara, después de su aparición estelar hace una semana, tendrá un hueco en el once titular. En ese equipo inicial no estará Athuman, que tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas.

Como el Real Murcia no dio ayer lista de convocados, habrá que ver por qué opción opta el técnico para sustituir al centrocampista, y es que, salvo sorpresa, Ganet sumará otra ausencia. Aunque su aventura en la Copa África acabó el pasado domingo, no se sabe nada del medio, o por lo menos el Real Murcia no ha informado de forma oficial de su vuelta.

Será esta mañana cuando se resuelvan todas las incógnitas. Si Ganet no está en la convocatoria, Simón tendrá que volver a inventar. La opción de Saura en el once ganaría otra vez fuerza. En ese equipo titular estará Alberto González tras cumplir un partido de sanción y posiblemente también Dani García, autor de los dos goles de la victoria ante el Recreativo Granada.

Las otras dudas son si Alberto López está ya recuperado de su lesión y si Drenthe entra en la convocatoria.

Los aficionados granas serán mayoría en las gradas

El Intercity ha vendido las 1.500 entradas que puso a la venta para el encuentro frente al Real Murcia. Mil doscientas de ellas, expendidas a razón de 20 euros cada una. Las trescientas restantes, se las envió directamente al club grana para que las distribuyera entre sus socios por un importe de 15 euros. El papel se ha agotado. Eso supone que la grada destinada para la afición foránea estará llena por segunda vez en la presente campaña. La primera coincidió con la presencia del Hércules. El Intercity ha tratado de disuadir a la hinchada grana fijando un precio fuera de mercado en la cuarta categoría (20 euros), pero la cercanía de las dos ciudades, la hora del partido (11.30) y la buena marcha del equipo de Mario Simón, que aspira al liderato (del que solo se le paran tres puntos) han animado la adquisición de boletos.