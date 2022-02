El UCAM Murcia tiene por delante un partido especial en el calendario. Los universitarios se enfrentan al Alcoyano (17.00, Footters) en un encuentro clave para el devenir de los universitarios. Y es que, con la derrota sufrida el pasado fin de semana en Castellón, volvían a los puestos de descenso, con casi todos los rivales que le rodean con partidos aplazados.

Tienen la obligación de mejorar la imagen mostrada en Castalia, ya que después de un buen inicio de año, con siete puntos de nueve posibles, los universitarios volvieron a mostrar su peor cara a domicilio, donde no ganan desde el 18 de septiembre.

Enfrente tendrán a un rival que, a buen seguro, motivará a los jugadores del UCAM Murcia, ya que el partido de la primera vuelta fue esperpéntico en todos los sentidos. Los murcianos cayeron 3-2, pero fue un resultado maquillado por los dos goles de Xemi Fernández al final del partido. Los de Salmerón -aún en el banquillo- cayeron con estrépito en aquel encuentro. Con uno menos desde la primera mitad, los alicantinos fueron capaces de doblegar a un UCAM sin ideas, llegándose a poner 3-0. Fue el partido que sentenció a Salmerón y, casi con total seguridad, que más daño ha hecho esta temporada.

Para este duelo, las tornas han cambiado con respecto al último duelo entre los dos. El UCAM Murcia, a pesar de la última derrota, llega con buenas sensaciones en casa, donde ha conseguido un pleno de puntos en sus últimos dos partidos, ante Cornellà (2-0) y Linense (1-0). Y tampoco es que llegue en un buen momento de forma el Alcoyano. Han perdido sus últimos tres encuentros como visitantes y , aunque consiguieron ganar este fin de semana al Sanluqueño, previamente había sumado un punto de quince posibles. Actualmente, ocupan la undécima posición del grupo con 28 puntos, mientras que el UCAM es decimoséptimo con 23 puntos. Cinco puntos de diferencia que, con una hipotética victoria, se reducirían a tan solo dos y seguiría apretando una tabla que ya de por sí está al rojo vivo.

Para el partido, Salva Ballesta tendrá que ingeniárselas en defensa. Con Manu Farrando sancionado, Tekio con molestias y tanto Caro como Moi Delgado aún cogiendo ritmo de competición, tendrá complicado sacar una defensa de garantías. Muchas dudas en ese apartado está dejando un UCAM Murcia, que si quiere salir del hoyo del descenso, tiene que empezar a construir sobre unos cimientos sólidos. Además, el mediocentro Raúl Palma tampoco podrá jugar.

Ballesta explicó ayer que su equipo es consciente «de que en el último partido el rival no fue superior, pero este partido es muy importante. Queremos coger una dinámica de buenos resultados, sobre todo en casa. He visto al equipo intenso, con esa responsabilidad de dónde hay que aprovechar la contundencia de los metros finales. A nivel defensivo, de trabajo y de duelos individuales y de intensidad no hay ninguna duda. A ningún jugador del UCAM Murcia se le pueden reprochar las intensidades durante el partido», declaró.