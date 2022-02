Mantener la concentración en la liga cuando aún quedan dos partidos de disputar antes de la Copa del Rey es la principal preocupación de Sito Alonso antes de afrontar el choque de mañana domingo en la pista del Lenovo Tenerife (13.00 horas, Movistar). El calendario y las cancelaciones por el coronavirus ha deparado que el mismo rival frente al que selló su clasificación para el torneo de Granada hace apenas dos semanas, vuelva a estar enfrente mañana.

El entrenador madrileño admitió ayer en rueda de prensa que «no está siendo fácil parar otra vez porque después del partido de Zaragoza lo que más nos apetecía era jugar y no pudimos hacerlo», explicó, para añadir que «no voy a pedir a todo el mundo que se olvide de la Copa, pero todo el mundo es responsable y para mí es importante cómo hemos llegado a la Copa. Tenemos que insistir en eso y seguir una evolución y mejora para no quedarnos anticuados».

Considera el técnico universitario que haber jugado hace apenas dos semanas contra el Tenerife «no será favorable», entre otros aspectos porque «los partidos cambian cada jornada. Ellos se estarán preparando más y llegan más descansados, porque la otra vez lo hicieron tras una vorágine de partidos. Va a ser muchísimo más complicado este encuentro y tenemos que hacer cosas durante el partido para cambiar registros y sacar ventajas de ellos. Debemos preocuparnos ahora mismo por dar un empujón más fuerte en la pista para tener más presencia en lo físico, porque ser más potentes fuera de casa es muy importante».

La baja de James Webb

Otro hándicap que tendrá el UCAM en el próximo compromiso es que no podrá contar con James Webb. El ala pívot está lesionado y, en principio, tampoco podría jugar una semana después en Murcia frente al Barça, pero Alonso no descarta nada: «La predisposición que tiene es muy buena para la recuperación, incluso él quiere venir a Tenerife, pero los riesgos que corremos con él son innecesarios. Tenemos que ver cómo responde el equipo ante una baja tan importante. Él tiene la ilusión de estar en la Copa, de estar en un acontecimiento tan importante. Es buena noticia su evolución y creo que tendrá una recuperación rápida porque es un jugador atlético. l quería ir a Tenerife y jugar, pero no podemos arriesgar», matizó.

Bruno Fitipaldo y Sulejmanovic, dudas por un virus

Dos jugadores del Lenovo Tenerife, el base Bruno Fitipaldo y el ala pívot finlandés Emir Sulejmanovic, sufren un virus y son dudas para enfrentarse mañana al UCAM Murcia. De hecho, el segundo de ellos no ha jugado ni un solo minuto en la última semana y media en competición europea. Además, el pívot Shermadini y Marcelinho Huertas están con problemas físicos. El base sufre una contractura que le ha obligado a jugar infiltrado los últimos partidos y forzar debido a los problemas que también tiene Fitipaldo, el otro base del plantel.