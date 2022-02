El momento clave de la temporada se acerca para el Real Murcia. Con la buena racha de resultados acumulada y ya instalado en la parte alta de la tabla, el cuadro grana se medirá mañana a partir de las 11.30 al colíder del grupo V de Segunda RFEF, el Intercity.

El entrenador madrileño Mario Simón saltó a la rueda de prensa previa al choque con un mensaje al más puro estilo Cholo Simeone: «Este partido es muy importante para nuestras aspiraciones pero no tenemos que mirar más allá, tenemos que ir partido a partido a por el objetivo», destacaba el técnico al ser preguntado por el futuro y complicado calendario de los granas.

En lo referente al rival, hablamos de un Intercity que no pierde en liga desde su encuentro precisamente ante el Real Murcia, el 19 de septiembre en la jornada 3 y del que el míster de los murcianos solo tuvo buenas palabras: «En la primera vuelta todo proyecto necesita empacarse y crecer, cambiaron su estructura y desde entonces no paran de crecer, tienen jugadores que vienen del fútbol profesional y de la élite y que están rindiendo como se esperaba, su entrenador ha creado un equipo que está haciendo las cosas muy bien».

Pese al nivel mostrado por los alicantinos, Mario Simón tiene claro que se pueden llevar tres puntos que les podrían colocar incluso como líderes en caso de un tropiezo de La Nucía, actual líder empatado a puntos con el Intercity: «No vamos a salir a empatar, no soy ese perfil de entrenador, cuando termina el choque uno valora el resultado y si te sirve o no o si es justo, tenemos el average ganado de la primera vuelta pero no vamos a ir a ver qué pasa, vamos a ir a ganar».

Y es que así debe ser, el Real Murcia y más estando en una categoría que no corresponde al nivel de la entidad, no puede permitirse no salir a ganar todos los partidos que dispute y el técnico así se lo ha hecho llegar a una plantilla que cada día está mejor y que ya acumula siete partidos oficiales sin perder, con cinco victorias y dos empates que les sitúan en la cuarta posición de la clasificación a tan solo tres puntos de los líderes: «Este partido es muy bonito, es el que al futbolista lo hace élite, viene nuestra afición, estamos en el camino de exigencia que nos pone la liga».

Para el partido no estarán disponibles todos los nuevos fichajes pero si que podríamos ver el debut de alguno de ellos y el regreso de Pablo Ganet: «De las incorporaciones Héctor viene a hacer pretemporada porque su competición estaba parada, Zeidane viene de competir hasta el pasado domingo y Drenthe no está descartado, sigue haciendo cosas con el grupo pero le falta aún ritmo, Pablo puede que vaya convocado, analizaremos su situación física», concluía el técnico.

Drenthe, implicado con el grupo y cogiendo ritmo

El jugador neerlandés incorporado el último día de mercado generó cierto revuelo entre la afición grana debido a su dudoso estado de forma, sin embargo, Mario Simón ha querido destacar el compromiso del extremo zurdo a su llegada al cuadro grana: «Estoy gratamente sorprendido con su adaptación, es un chico humilde que ha llegado demostrando muchas ganas de venir al Real Murcia, tiene un curriculum envidiable y ha pasado por el Real Madrid que eso no lo regalan, estamos deseando que se incorpore con el ritmo que sabemos que puede llegar a alcanzar». Drenthe ya trabaja con el grupo para coger ritmo y podría incluso ir convocado.