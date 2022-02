El UCAM Murcia dejó pasar una oportunidad de oro ante el Alcoyano. Podía dar un golpe sobre la mesa y conseguir su tercera victoria consecutiva en casa, pero no fue así. Y eso, que visto lo visto en la primera parte, daba la sensación de que así sería. Se fue ganando al descanso el equipo murciano, con un gran gol de Moyita, pero todo se esfumó en la segunda. Salió el equipo adormecido tras el descanso y no le perdonó su rival. En apenas cinco minutos, el Alcoyano remontó el partido con goles de Pablo Carbonell y Juanan. Se fue hacia arriba el cuadro murciano, pero con mucho sentimiento y poco fútbol. No le dio para remontar y se mete en un buen lío.

Los universitarios tenían la obligación de sanar las heridas abiertas que dejó la derrota ante el Castellón, donde volvieron a dar una mala imagen tras la mejoría mostrada desde el inicio de año. Iba a ser un partido muy complicado y con cierto aire de venganza, pues los universitarios perdieron con estrépito en su visita a Alcoy en la primera vuelta, donde fueron superados de principio a fin por los locales con un jugador menos desde los primeros minutos del partido. Ese fue el partido que supuso el principio del fin de la ‘era Salmerón’ por la forma en la que se produjo esa derrota. Salva Ballesta sacó una defensa inédita, con Caro y Moi en los laterales, Josete y Charlie en el centro de la zaga. Biel, como siempre en la portería. En el centro del campo, sacó a Fullana y Corbalán, y Moyita, algo más adelantado, caía entre líneas. Xemi en una banda, Liberto en otra y en punta, Rubén Mesa. Ese fue el once elegido para la ‘revancha’ ante el Alcoyano. 44 Esta vez, con Juan Maraver en el banquillo nuevamente, por la sanción a Salva Ballesta, el UCAM Murcia mostró una cara totalmente distinta a la que dejó en El Collao. Desde el primer minuto quisieron ser protagonistas del partido con el balón y se vio un equipo aguerrido que dificultó mucho la circulación de pelota del Alcoyano. Tuvo varias llegadas en la primera parte, pero no fructificaron por errar en los últimos metros. Pero poco importó, porque al UCAM le sobró un chispazo de Moyita, que volvía al once, para irse por delante al término de los primeros 45 minutos. Cogió un balón en el centro del campo y culminó una contra de libro con un gran zurdazo desde la frontal. Después del gol del UCAM, que llegó en el minuto 12, el partido se igualó. Intentó conseguir la igualada el Alcoyano en los minutos posteriores, pero se mostró sólido el equipo universitario con un buen Corbalán poniendo equilibrio en el centro del campo. Tuvo alguna ocasión el Alcoyano, pero no sufrió en demasía el UCAM para irse con ventaja al descanso. Fiasco tras el descanso Comenzó el UCAM Murcia de la misma manera el segundo periodo. Quiso dominar con la pelota y no tenía prisa en hilar las jugadas. Estaban quizá, dejando pasar el tiempo de una manera cómoda. Y eso en el fútbol, la mayoría de veces trae consigo un castigo. Se lesionó Biel Ribas del gemelo y debutó Pedro López, pero lo cierto es que no pudo tener peor comienzo con la elástica azuldorada. Entró en el minuto 58, y en el 68, ya había encajado dos goles. Igualó la contienda de libre directo Pablo Carbonell y unos minutos después adelantó Juanan a los visitantes tras una buena jugada trenzada por banda derecha. El plan del UCAM se había ido al garete en diez minutos. Es lo que suele pasar cuando juegas a no jugar. Sí, aunque suene redundante, el UCAM Murcia no quiso jugar en la segunda parte y le llegaron dos goles de sopetón. Intentó reaccionar Juan Maraver metiendo a Isi Ros y Manu Garrido, pero ni aun así. Adelantó las líneas el conjunto universitario en los últimos diez minutos, pero como de costumbre, con más corazón que fútbol. Rubén Mesa estuvo torpe y desacertado durante los 90 minutos. Xemi tampoco sumó. Moyita, que comenzó muy bien, desapareció con el paso de los minutos. Y así, con todos los jugadores de corte ofensivo del equipo. Isi Ros, en una buena ocasión en la que el Alcoyano estaba desajustado, tenía solo a Josema para dársela, pero decidió errar el tiro contra un central. Muy poco ha aportado Isi de nuevo en su llegada al UCAM. Finalmente, el UCAM Murcia no pudo igualar el encuentro y encajó su segunda derrota consecutiva en un duelo directo. Todas las buenas sensaciones que dejó en los tres primeros partidos de 2022, se han esfumado con estas dos derrotas. Tropezón inesperado en casa ante un rival directo. Se le va acabando el margen de error a los universitarios.