El UCAM Murcia CB regresa a la competición este domingo tras tener que aplazar el pasado fin de semana su encuentro ante el Río Breogán. El entrenador, Sito Alonso, no podrá contar en esta ocasión con James Webb, elegido MVP de la competición en el mes de enero. Una de sus principales preocupaciones es que la plantilla se centre en los dos compromisos que tiene ahora antes de la Copa del Rey. El técnico analiza en rueda de prensa el próximo compromiso liguero.

Regreso tras otro parón largo

"No está siendo fácil parar otra vez porque después del partido de Zaragoza lo que más nos apetecía era jugar y no pudios hacerlo. Entre medio ha estado el sorteo de Copa, que es un premio estar ahí y una manera diferente de verlo a otros años porque eso animó al equipo. Ahora tenemos dos partidos fundamentales de inicio de la segunda vuelta, porque jugar contra el Tenerife y el Barcelona es difícil y estamos preparándonos para ello. Tenemos muchas ganas de jugar y sabemos de la dificultad. Sabemos que ellos lo hicieron muy bien el pasado miércoles contra Estrasburgo y tenemos que dar el cien por cien".

Centrarse en la liga y olvidar la Copa

"Cuando ganamos a Tenerife, hablamos de focalizarnos en el partido de Zaragoza, que era importante. Lo hicimos y aun así no pudimos hacer las cosas que queríamos. Intentarlo y obligarlo, entre comillas, es fácil, pero conseguirlo es muy difícil. No voy a pedir a todo el mundo que se olvide de la Copa, pero todo el mundo es responsable y para mí es importante cómo hemos llegado a la Copa. Tenemos que insistir en eso. Tenemos que seguir una evolución y mejora para no quedarnos anticuados".

Muy reciente el último partido con Tenerife

"No creo que sea favorable haber jugado hace tan poco tiempo, aunque tengas un conocimiento del rival, pero los partidos cambian cada jornada. Ellos se estarán preparando más y llegan más descansados, porque la otra vez lo hicieron tras una vorágine de partidos. Va a ser muchísimo más complicado este encuentro y tenemos que hacer cosas durante el partido para cambiar registros y sacar ventajas de ellos. El partido va a ir por las mismas situaciones que aquí, pero ellos van a estar más frescos y preparados y, encima, van a jugar en su casa. Vamos a tener que estar muy concentrados. Todo el mundo sabe cómo parar a Marcelinho Huertas, pero es muy difícil pararlo. Debemos preocuparnos ahora mismo por dar un empujón más fuerte en la pista para tener más presencia en lo físico, porque ser más potentes fuera de casa es muy importante".

Recuperación de Webb

"La predisposición que tiene es muy buena para la recuperación, incluso él quiere venir a Tenerife, pero los riesgos que corramos con él son innecesarios. Tenemos que ver cómo responde el equipo ante una baja tan importante. Él tiene la ilusión de estar en la Copa, de estar en un acontecimiento tan importante para él. Es buena noticia su evolución y creo que tendrá una recuperación rápida porque es un jugador atlético. El trabajo que está haciendo con los fisioterapeutas confío en que va a ser bueno. Él quería ir a Tenerife y jugar, pero no podemos arriesgar".

Webb, mejor jugador de enero y su sustituto

"Webb es una persona muy activa que no está acostumbrada a estar fuera del entrenamiento, por eso a veces le cuesta, pero él tiene una alegría de nacimiento y es una de las cosas más importantes por las que lo fichamos. Ese dinamismo que tiene, ese carácter y alegría nos dio mucha vida el año pasado. Hay diferentes alternativas para suplir su baja y la primera es tener plena confianza en Radovic, un jugador con experiencia que está habituado a cualquier reto que se le pueda plantear. También Malmanis nos puede ayudar y también hay alguna situación más que podemos hacer durante el partido".

Olvidarse de la Copa

"Como he hecho diferentes cosas cuando he llegado a la Copa en otras ocasiones, la experiencia te dice que cuando piensas mucho a veces sale bien y mal. El día del sorteo le di un poco de vueltas a la cabeza, pero siempre pensando en los próximos compromisos. Lo importante es centrarse en el día a día porque lo que va a pasar mañana no lo sabemos. Solo pienso en hacer buenos entrenos. Tengo focalizado todo en Tenerife, que bastante es y eso es lo que intento".