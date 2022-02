La mala temporada del UCAM Murcia está azotando al club en todos sus niveles y ya lleva varias víctimas en en su transcurso. Todas ellas, de momento, han trascendido en lo deportivo. Y es que, desde que diera comienzo el debut de los universitarios en esta Primera RFEF, el club ya ha hecho ocho cambios en la plantilla, además de un cambio de entrenador. Esos ocho fichajes, unidos a las ocho salidas, hacen que haya sido el mercado invernal más movido desde que los universitarios bajasen de Segunda División.

Que el UCAM Murcia ha cometido un error en su planificación es evidente. Lo es por el resultado en la tabla, actualmente en puestos de descenso, y también lo es por los movimientos que han hecho en este periodo de fichajes, haciendo más cambios de los que en un principio estaban previstos. De hecho, los azuldorados han incorporado ahora a tantos jugadores como lo hicieran en verano. El mercado de invierno suele ser para incorporar alguna pieza que arregle ciertas carencias o aumente el nivel medio de la plantilla, pero para Pedro Reverte, director deportivo del club, ha significado la oportunidad de hacer prácticamente un equipo nuevo con dieciséis movimientos.

Otro de los argumentos para poner en duda la gestión universitaria durante este curso, es que, dos de los fichajes que se firmaron en verano, ya no siguen. Nuha Marong y Antonio Caballero, dos futbolistas que venían para ser importantes, se han ido por la puerta de atrás después de dejar más dudas que rendimiento. El centrocampista, que venía como un fichaje de relumbrón al venir de Segunda División, fue un indiscutible para Salmerón, aunque no dio un buen nivel, y con Salva Ballesta fue relegado al banquillo hasta terminar saliendo al San Fernando con más pena que gloria. Lo mismo con Nuha, que no convenció después de meter dos goles en once partidos.

En verano, el UCAM Murcia incorporó a Corbalán, Moyita, Farrando, Abenza, Manu Garrido y Josema, además de a los mencionados Nuha Marong y Antonio Caballero. También es cierto que fichó a un tercer portero, Juan Amann, que ocupó la plaza número 24 y que permitía acceder a bonificaciones económicas de la RFEF, pero no ha llegado ni a debutar con el equipo. En el mercado de invierno, las incorporaciones han sido Tekio, Rubén Mesa, Fullana, Raúl Palma, José Antonio Caro, Moi Delgado, Isi Ros y Pedro López. Unas incorporaciones que han sido posición por posición y que, a priori, han subido el nivel medio del equipo. En la portería se ha producido el intercambio de Unai Agirre por Pedro López; en la zaga, Admonio, Johan y Viti dejaron hueco a Caro,Tekio y Moi Delgado; en el centro del campo, Fullana y Raúl Palma sustituyeron a Caballero y Tropi; en el costado, Isi Ros se hizo con la ficha de Santi Jara, que firmó por el Real Murcia; en la punta de ataque, el cambio de cromos se produjo entre Nuha y Rubén Mesa.

Aún es pronto para valorar si esta revolución en el vestuario surtirá efecto en el juego del equipo y en los resultados. Parecía que el UCAM Murcia empezaba a arranca en 2022, año que empezó con dos victorias y un empate en los tres primeros encuentros, pero que se torció con la derrota ante el Castellón, donde el equipo volvió a dejar una mala imagen, volviendo a recuerdos del año pasado. Ahora tiene por delante un calendario favorable para sus intereses, con muchos duelos directos contra rivales de la zona baja. Se presenta un mes de febrero clave para el UCAM Murcia antes de que empiecen las curvas en la segunda vuelta. Si aprovechan este inicio de la segunda vuelta, tendrán mucho hecho para encarar lo que resta con optimismo. Si no, se puede meter en un buen lío. Veremos si Reverte, a la segunda, ha dado con la tecla de los fichajes.