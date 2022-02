La expectación que ha generado Royston Drenthe con su fichaje por el Real Murcia hacía tiempo que no se recordaba por los aledaños de la Nueva Condomina. El culebrón del mercado invernal en el club grana terminó con un sí por parte del cuerpo técnico tras pasar «infinidad de controles sobre su estado físico», tal y como dijo Agustín Ramos.

En sus primeras palabras como jugador del Real Murcia, se pudo ver al holandés muy motivado y con ganas de silenciar muchas de las críticas que ha generado el fichaje de un jugador procedente de Tercera División y que apenas había jugado. Y por lo visto, parece que Drenthe se está tomando en serio el nuevo desafío que tiene en el final de su carrera futbolística. Si el propio holandés se puso de margen dos semanas para entrenar con el equipo, ayer ya hacía parte de trabajo con balón. Toda una declaración de intenciones de que no viene a perder el tiempo, «sino a ascender y a jugar en un gran campo».

Aunque aún hace trabajo de recuperación, parece que los plazos de Drenthe se están acortando mucho más de lo que se preveía en un principio. Y es que, antes de su fichaje, se hablaba de unos plazos de algo más de un mes para que se recuperara de la lesión que arrastra en el tobillo y fuera cogiendo forma física después de apenas haber jugado este curso.

Muchos han sido los detractores de Royston Drenthe por cuestiones físicas evidentes y por ser una apuesta del presidente Agustín Ramos y no de Manolo Molina. Finalmente, tanto el director deportivo como el cuerpo técnico, dio el visto bueno a su fichaje, consumando la apuesta de principio del mes.

Aunque muchos han alzado la voz en contra, también son otros tantos los que creen que sí que puede dar algo diferente al Real Murcia. El primero, Manolo Molina, que declaró que «si coge su nivel, nos va a aportar muchísimo». También, los expertos de Tercera División corroboran el gran nivel que dio Drenthe en el Racing Murcia el curso pasado, donde metió ocho goles en otros tantos partidos.

Lo cierto es que uno de los grandes problemas que ha evidenciado el Real Murcia en la primera mitad de competición, es que le falta calidad en tres cuartos y gol. Y Drenthe, en buenas condiciones, es un perfil de futbolista que no tiene el equipo grana. Un futbolista habilidoso, con regate y llegada desde segunda línea que tiene su mayor característica en el golpeo de balón. Ha demostrado durante toda su carrera profesional que cuenta con una buena zurda, y así sigue siendo. Pero todo eso no sirve de nada si no se pone a tono físicamente y se recupera bien del tobillo. Está por ver si la apuesta de Agustín Ramos, en un fichaje más que comprometido, da sus frutos y ayuda al equipo a conseguir el tan ansiado ascenso.