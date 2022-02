El Real Murcia disputará un duelo clave en sus aspiraciones por el ascenso ante el Intercity el próximo domingo a las 11:30 y Mario Simón destacó en rueda de prensa la importancia del choque. Los murcianistas parecen haber alcanzado la velocidad de crucero que tanta falta les hacía para instalarse de forma definitiva en la parte alta de la tabla cuando nos acercamos al tramo decisivo de la temporada. Los granas no conocen la derrota en liga desde su traspiés ante el Hércules el 21 de noviembre, acumulando desde entonces cinco victorias y dos empates que le sitúan como cuarto clasificado a tres puntos del líder actual, La Nucía, y a tres puntos del colíder que será su rival de este domingo, el Intercity.

Mario Simón analizó la situación del equipo y de las nuevas incorporaciones en la rueda de prensa previa al duelo de la jornada 20.

Los fichajes

"La llegada de caras nuevas activa al grupo, los fichajes hacen que todo el mundo este activo y la victoria del domingo ante un gran rival como es el Granada B hace que sean semanas para afrontar con alegría por los retos que nos esperan".

Convocatoria

"En lo referente a los disponibles, Ismael es baja por sanción y de las incorporaciones Héctor viene a hacer pretemporada porque su competición estaba parada, Zeidane viene de competir hasta el pasado domingo y Drenthe no está descartado, sigue haciendo cosas con el grupo pero le falta aún ritmo"

La llegada de Drenthe

"Estoy gratamente sorprendido con su adaptación, es un chico humilde que ha llegado demostrando muchas ganas de venir al Real Murcia, tiene un curriculum envidiable y ha pasado por el Real Madrid que eso no lo regalan, estamos deseando que se incorpore con el ritmo que sabemos que puede llegar a alcanzar"

Pablo Ganet y su vuelta al equipo

"Terminó la Copa de África y sus actos protocolarios y mañana (sábado) se incorporará al equipo, evaluaremos su situación y su forma física y si está disponible y en condiciones óptimas entrará en convocatoria para el partido ante el Intercity"

La importancia del próximo partido

"Más allá de los resultados de los demás, nos enfrentamos a uno de los mejores clubs de la categoría, tienen grandes jugadores, un proyecto brillante y llevan sin perder desde que jugaran en el Enrique Roca ,16 jornadas sin perder. Aún así, estamos preparados con un equipo mucho más unido y más serio. A dos tres semanas no sé ni los partidos que tenemos, vamos jornada a jornada analizando al siguiente rival que es el Mar Menor pero estamos centrados en el siguiente, todos los rivales son complicados, la competición es muy igualada. Este partido es muy bonito, es al que el futbolista lo hace élite, viene nuestra afición, estamos en el camino de exigencia que nos pone la liga."

El rival, un Intercity que no para de crecer

"En la primera vuelta todo proyecto necesita empacarse y crecer, cambiaron su estructura y desde entonces no paran de crecer, tienen jugadores que vienen del fútbol profesional y de la élite y que están rindiendo como se esperaba, su entrenador ha creado un equipo que está haciendo las cosas muy bien. No vamos a salir a empatar, no soy ese perfil de entrenador, cuando termina el choque uno valora el resultado y si te sirve o no o si es justo, tenemos el average ganado de la primera vuelta pero no vamos a ir a ver qué pasa ,vamos a ir a ganar".