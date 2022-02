El UCAM Murcia ha presentado esta mañana a su última incorporación, la octava del mercado invernal. Moi Delgado viene para suplir la inesperada baja de Viti, que tuvo que ceder su ficha al conocer que estará varios meses fuera de los terrenos de juego debido a una patología de la vesícula biliar. El lateral izquierdo, que cuenta con experiencia en Primera y Segunda División, confirmó que ha llegado a un acuerdo con los universitarios hasta el final de temporada.

El sevillano se he tirado cinco meses sin equipo por "cosas que pasan en el mercado", dijo. "El último día del mercado de verano, me quedé sin equipo porque no me dejaron salir”, explicaba.

Sobre su fichaje por el UCAM Murcia, no tuvo dudas cuando llegó la oferta propuesta por Pedro Reverte. “Tenía bastante claro que si venía a Primera RFEF tenía que ser al UCAM. Siempre me han hablado muy bien del equipo. Desde fuera se ve un club serio, donde se puede trabajar bien y donde me iban a preparar bien físicamente”, declaraba.

"Estoy seguro de que voy a coger la forma rápido"

El gran hándicap de Moi Delgado es que se espera que tarde un tiempo en alcanzar su máximo rendimiento, pues ha estado casi medio año sin jugar. “Mi objetivo después de cinco meses es volver a competir. A nivel personal quiero sentirme otra vez futbolista y llegar a mi máximo nivel. En lo colectivo, queremos salir del descenso. Además, si logramos una racha de tres o cuatro victorias seguidas, podríamos engancharnos al play off”, informaba, a la vez que añadía que cogerá el ritmo de competición rápido al estar entrenando. "He estado todos los días entrenando en un centro de alto rendimiento, pero es cierto que esa chispa que te da jugar la tengo que coger. Estoy para competir, pero aún no al cien por cien, eso es cierto. Pero en un par de semanas, creo que voy a coger el ritmo”.

Moi Delgado ya ha completado su primera sesión de entrenamiento con el grupo y por lo que ha visto, ve un gran ambiente. “Llevo un día entrenando y todo lo que he visto tiene muy buena pinta. Lo que he visto en el vestuario ha sido alegría. Los fichajes y demás creo que han cambiado eso, me he encontrado un vestuario con ganas de sacar esto adelante”, exponía.

Sobre sus cualidades, el lateral afirmó que "es un lateral ofensivo", pero que se adaptará "si el entrenador le pide que mantenga la posición". También habló sobre su polivalencia, al poder actuar en el lateral derecho. “Me siento más cómodo en el lateral izquierdo, pero si tengo que jugar por la derecha, no tengo ningún problema, conozco esa posición. Lo importante es jugar y sumar para el equipo”. finalizaba.