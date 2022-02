El UCAM Murcia continúa con las presentaciones tras un agitado mercado invernal y ayer fue el turno para el central José Antonio Caro. El jugador andaluz, que ya fue convocado para el partido frente al Castellón, en el que los universitarios acabaron cayendo por la mínima (1-0), confía en poder recuperar sensaciones y protagonismo en un club como el UCAM Murcia tras una mala experiencia en Croacia. «Cuando un jugador no está jugando busca la cesión y contar con minutos. He sido regular en los entrenamientos, no he faltado a ninguno y las lesiones me están respetando. Los noventa minutos los necesitas para tener tu mejor nivel físico pero los entrenamientos ayudan a mantener esa forma física. Creo que estoy preparado para poder jugar de inicio todo el encuentro», señalaba ayer ante los medios y añadía que « soy un jugador al que no contar con minutos le ha parecido una cosa nueva este año. En todos los equipos me he sentido importante, siempre me he movido en un margen de partidos. Quería volver a sentirme importante dentro de un club».

Por lo que Caro aterriza en el conjunto universitario dispuesto a ganarse pronto un hueco en los planes del técnico Salva Ballesta. Si el técnico lo estimase oportuno, su primera oportunidad podría llegar este mismo sábado a las 17.00 horas frente al Alcoyano en La Condomina. Para ese encuentro, el club ha puesto en marcha una nueva acción social de la mano de Fundación Diagrama y La Caixa en la que todas aquellas personas que donen cinco euros serán obsequiadas con una entrada de Fondo Norte. La recaudación será íntegra para la Fundación Diagrama en forma de material deportivo.